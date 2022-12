Leonardo hace fuertes declaraciones de Andrés García: "Quiso matar a Roberto Palazuelos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes, 20 de diciembre, Leonardo García arremetió en contra de su padre, Andrés García, luego de que éste se expresara mal de su madre, la señora Sandra Vale, motivo por el que el joven actor no se guardó nada y se desahogó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde anexó algunas capturas de los medios que replicaron la noticia y citaban las polémicas declaraciones del actor del Privilegio de Amar.

Todo ocurrió alrededor de las 14:00 horas del día de hoy, cuando Leonardo estalló declarando que era una tristeza que "el señor Andrés García se exprese así de una mujer", para posteriormente asegurar que intentó asesinar al actor, Roberto Palazuelos: "Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajó de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto: hablando mal de mi señora madre".

En dicha publicación, Leonardo recordó que doña Sandra había estado cuidando de Andrés por más de seis décadas: "Hablar así de una mujer, no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre. Yo siento que está última declaración fue inaudita. Y yo ya no quiero hablar más de este tema. Yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso. Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista como mi padre".

Pero... ¿qué dijo Andrés García que alteró de semejante manera al actor? Todo sucedió durante el día de ayer, cuando el programa Hoy transmitió una serie de declaraciones del protagonista de Pedro Navajas, donde aseguró que la madre de sus hijos, Sandra Vale, le habría estado proporcionando sustancias ilegales a sus hijos: "Es importante decir que las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá; es la verdad , no hay más vueltas que dar".

Si bien esto fue lo que el galán de novelas de 81 años declaró en televisión, la realidad es que varios amigos de Leonardo salieron a desmentir esto, tal fue le caso de la doctora Flaminia, quien escribió en la sección de comentarios de la publicación de Leo: "Quienes hemos podido compartir con ustedes sabemos que tu mamá, Sandy, es una linda persona incapaz de hacer tal cosa. Incluso a mí me ha tratado como una hija".

