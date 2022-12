Luto invade al rock británico: Reportan la muerte de afamado tecladista; tenía 55 años

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La tarde del pasado lunes 19 de diciembre, medios británicos reportaron la muerte del cantante de la agrupación The Specials, Terry Hall, motivo por el cual importantes personalidades de la escena se pronunciaron al respecto para enviar condolencias a la familia y fanáticos; sin embargo, a menos de un día de este deceso, se reportó otra muerte que dio un duro golpe al rock británico. Se trata de Martin Duffy, tecladista de Primal Scream.

Tim Burgess, quien forma parte de la agrupación The Charlatans fue quien difundió la noticia con un mensaje en la red social Twitter, el cual acompañó con una foto del artista que de inmediato generó alerta entre el público; cabe destacar, en esta agrupación fue en la cual compartió créditos con Duffy y por ello, no dudó en externar su tristeza al saber que el músico de 55 años de edad ya no esta en el plano terrenal.

"Otra trágica pérdida de un alma hermosa. Martin Duffy intervino para salvar a The Charlatans cuando perdimos a Rob: tocaba con nosotros en Knebworth y era un verdadero amigo. Estuvo de gira conmigo en mi banda solista también, fue un placer pasar tiempo con él. Viaja seguro Duffy".

La familia y amigos cercanos al tecladista de Primal Scream no han mencionada respecto a este deceso, pues en apariencia, gozaba de buena salud y por tal motivo, muchos mostraron sorpresa por esta muerte que se da a menos de un día de seguir lamentando al de Terry Hall. Martin Duffy, quien inició en la industria a la edad de 16 años, seguía activo aunque no tanto como en su paso por la banda y por The Charlatans.

Primal Scream difundió un mensaje en redes sociales donde remarcaron que el fallecimiento ocurrió el pasado domingo 18 de diciembre y, al ser un evento sorpresivo, pidieron respeto aunque a la vez insistieron en que lo echarían mucho de menos, ya que tanto dentro como fuera del escenario, el artista vivía por la música, pasión que incluso se tornaba en hacer reír a los demás y así poder disfrutar del arte que más amaba.

"Todos en el Scream lo queríamos. Un alma hermosa. Lo echaremos de menos", concluye el comunicado.

Uno de los últimos proyectos que se le conocen fue su paso por The Chavsm agrupación a la que se unió en 2004; paralelo a ello, colaboró con The Chemical Brothers y para el 2014 grabó un disco llamado Assorted Promenades en solitario, material que ha sido de los más sonados en las redes sociales y con el que se ha pedido recordar su paso por el plano terrenal.

