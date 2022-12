Tras casarse con Tommy Mottola, Thalía le robaría el título de 'reina de la Navidad' a Mariah Carey

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- La tarde del pasado lunes, 20 de diciembre, Thalía sorprendió a todo el mundo al aparecer vestida con un 'outfit' completamente navideño, será ¿que le estará haciendo competencia a la exesposa de Tommy Mottola, la cantante, Mariah Carey, con todo el asunto de autodenominarse como la Reina de la Navidad? Si quieres averiguarlo, entonces no dejes de leer.

Si bien, muchos recuerdan la boda de cuento de hadas que tuvo la cantante de Arrasando con el magnate de la música, a finales del año 2000, así como también a muchos les podría llegar a la mente que, en aquellas fechas, Mariah Carey inició una relación con el cantante, Luis Miguel, la realidad es que tanto el empresario como la cantante de When You Believe estuvieron casados a mediados de los años 90, durante 5 años.

Y aunque hasta aquí podrían llegar las cosas que Thalía y Carey tienen en común, la realidad es que existe algo más: Ambas son fanáticas de la Navidad. Por un lado, Mariah Carey se autodenominó como la 'Reina de la Navidad', debido a que sus canciones sobre estas festividades son icónicas, así como los espectáculos que suele dar en Nueva York, en estas fechas, por el otro está la intérprete de Amor a la Mexicana quien hizo lo inesperado en redes sociales.

Resulta ser que la noche de ayer, Thalía publicó una fotografía donde aparece luciendo un vestido de temática navideña, el cual estaba adornado de una serie de luces y arreglos parecidos a los de un árbol de Navidad; la cantante también portaba moños y hasta esferas, lo que le dio un toque completamente original. A su vez, la hermana de Laura Zapata bromeó con ello y, de manera irónica aseguró: "Cuando te dicen: 'Ven casual a la cena de Navidad'".

Créditos: Instagram @thalia

Cabe señalar que, en una entrevista con el programa Salsa Rosa, Thalía reveló que llegó a conocer a Mariah Carey en una reunión del Salón de la Fama, a la que acudieron varios miembros de la industria musical. Ella asegura que en aquella ocasión ambas tuvieron un encuentro cordial: "Ella iba entrando y la veo. Le dije a Tommy: 'Oye, mira quién está aquí. Preséntame, ¿no? Vamos a saludarnos" y así lo hicieron.

Fuentes: Tribuna