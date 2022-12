Tras debut en 'VLA' y desprecio por "viejo", galán aparece en 'Hoy' y se despide de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las telenovelas, quien tiene más de 55 años de experiencia y que recientemente hizo su debut en el matutino Venga la Alegría, estremeció a los televidentes debido a que esta mañana de martes 20 de diciembre reapareció en el programa Hoy y se despidió de Televisa. Se trata de don Eric del Castillo, quien ya se quedó sin contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel.

El histrión mexicano ha sido parte de exitosos melodramas como Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, donde varias veces actuó como protagonista. Tras perder su exclusividad, Eric llegó a Telemundo en el año 2020 para participar en la exitosa serie La Doña 2. Además se unió a Pati Chapoy para confirmar el fin de su contrato en Televisa:

Pues nada, lo que venga. Estoy libre para trabajar con quien me contrate. Las exclusividades ya se terminaron en Televisa, ya se acabaron para los actores. Yo era de los últimos que quedaba", dijo al programa Ventaneando.

Mientras que este 2022 el padre de la exitosa actriz Kate del Castillo denunció en entrevista con VLA que los productores de telenovelas ya no le ofrecían empleo debido a su edad ya que se ha rehusado a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y temían que se contagiara: "Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ¡me da lo mismo!, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo", dijo molestó.

Para buena suerte, durante este año Del Castillo se reactivó y regresó a los foros de grabación de San Ángel con el papel del 'Padre David' en el melodrama Mi Secreto, pero hace algunas horas la producción terminó sus grabaciones. El histrión de 88 años recibió un minuto de aplausos por parte de sus colegas de proyecto como Karyme Lozano, Macarena García, Arturo Peniche, Vanessa Bauche, y demás elenco.

El también papá de Verónica del Castillo tomó la palabra para expresar un mensaje de despedida ante el cierre del proyecto y el video del momento exacto fue compartido en el programa Hoy:"Siempre me da mucha tristeza despedirme de mis personajes... cuiden mucho sus carreras, cuiden mucho su salud, les deseo que sigan triunfando, a todo el departamento técnico los admiro, cómo ha progresado la tecnología ¡hasta pronto!", dijo mientras era ovacionado.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy