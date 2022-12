Tras ser criticada por hacer a un lado a su hija mayor, Claudia Álvarez manda este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primero de diciembre, la protagonista de telenovelas, Claudia Álvarez, estuvo en el ojo del huracán después de que compartió una fotografía navideña, en donde aparecía junto a sus tres hijos: Clío, Billy y Kira, siendo esta última quien aparecía con un gesto de seriedad en la imagen debido a que la histrionista no aparece cargándola en el retrato, lo que provocó que que se pusiera celosa.

La actriz de Simplemente María y Las Juanas explicó: "Kira estaba feliz, pero tantito celosa de que no la cargué a ella". Esto provocó que sus miles de seguidores le llamaran la atención e incluso algunos le pidieron que no dejaran de lado a la pequeña, de 3 años, ya que, puede resultarle difícil dejar de tener a su mamá con ella el tiempo completo. Aunque la celebridad no respondió a ninguno de los comentarios, esta no es la primera vez que Claudia expresa que su hija se siente celosa de sus mellizos.

Sin embargo, esto llegó su fin durante la tarde de este martes, 20 de diciembre, cuando la actriz de Vencer al Desamor compartió una serie de fotografías cargando a Kira, ¿la razón? El día de hoy la pequeña se encuentra celebrando su tercera vuelta al sol, por ello, Claudia y su esposo, Billy decidieron tirar la casa por la ventana y organizar una tremenda fiesta con la temática de una de las películas de Disney preferidas de las pequeñas: Frozen.

Claudia Álvarez y Kira

Créditos: Instagram @claudiaalvarezo

En dichas fotografías se puede apreciar a la pequeña Kira esbozar una gran sonrisa, a la vez que lucía un encantador vestidito de 'Elsa'; mientras que el pastel, que parecía ser de fondant, llevaba encima a todos los personajes de este filme infantil. Por su parte, la actriz de Televisa le dedicó un conmovedor mensaje a la pequeña: "Porque la vida te regale mucha gente a tu alrededor que te ame y estemos junto a ti por muchos, muchos años, para poder disfrutarte y guiarte en tu evolución. Felicidades mi amor por estos 3 añitos que nos has venido a hacer mejores para ti y para el mundo que nos rodea".

Claudia Álvarez en el cumpleaños de Kira

Créditos: Instagram @claudiaalvarezo

Cabe señalar que varias estrellas reaccionaron a la publicación de Álvarez, entre ellos se puede mencionar a Grettell Valdés, Fabiola Guajardo, Ximena Herrera, Sharis Cid y Ana Serradilla, mismas que llenaron de mensajes positivos a la primogénita de Claudia. Por otro lado, en la la fiesta se pudieron ver rostros reconocidos como los de: Rossana Nájera, Haydee Hofmann, Erika de la Rosa.

Fuentes: Tribuna, Instagram @claudiaalvarezo