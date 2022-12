En la ruina y desfigurada: Tras 18 años retirada de Televisa, exactriz de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonistas de telenovelas, quien inició su carrera en la pantalla de TV Azteca y que hace 18 años actuó por última vez en Televisa, dio una inesperada sorpresa a los televidentes debido a que hace algunas horas regresó al programa Hoy. Se trata de la talentosa Bárbara Mori, quien ha declarado en varias ocasiones que se mantiene retirada de la pantalla chica pues prefiere hacer otro tipo de proyectos.

La oriunda de Montevideo, Uruguay, llegó a la televisión mexicana en los años 90 e hizo su debut en la empresa del Ajusco actuando en el melodrama Tric-Trac en 1996. Posteriormente se unió a elencos de otras producciones como Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul Tequila, Amores... querer con alevosía, Súbete a mi moto y Mirada de mujer, el regreso. Mientras que en 2003 debutó en Telemundo con Amor descarado.

Sin embargo, durante el año 2004 obtuvo el papel que marcó un antes y después en su carrera al protagonizar la exitosa novela Rubí que fue producida en la televisora de San Ángel bajo el mando del productor José Alberto 'El Güero' Castro. En este proyecto Mori interpretó a la ambiciosa y malvada 'Rubí Pérez', quien en su intento por salir de la pobreza en la que vivía, lo perdió todo y acabó en la ruina y desfigurada durante el episodio final.

Fuente: Internet

Bárbara, quien ha atravesado dos divorcios (uno con el exdiputado y actor Sergio Mayer), ahora mantiene una relación sentimental con el director Fernando Rovzar y en días pasados le dedicó un amoroso mensaje por el cierre de grabaciones de una película en la que trabajaron juntos. Luego de haber causado revuelo con su amorosa publicación, reporteros del programa Hoy captaron a la uruguaya en el aeropuerto y apenas si pudieron obtener una entrevista.

Aunque se resistió a detenerse, la intérprete de 44 años declaró ante la prensa cómo cerrará el año: "Se me va el vuelo pero estoy feliz y agradecida, con mucho trabajo, la verdad sí", dijo muy a fuerza. Posteriormente los reporteros siguieron cuestionando a Bárbara sobre su carrera y ella solamente dijo: "Perdón, necesito pasar, me cierran el vuelo... Todavía no sé qué va a pasar el próximo año". Pero la gota que derramó el vaso fue cuando la cuestionaron sobre su nieta Mila y ella visiblemente incómoda solo expresó:

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy