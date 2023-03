Está preso: Tras acusarlo de abusar de ella desde niña, hija de actor de Televisa explota en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La hija menor de un conocido actor de Televisa explota contra él, quien está preso luego de ser acusado de abusar sexualmente de ella desde los 6 años. Se trata de Alexa Parra, quien estalló contra su padre, el actor Héctor Parra, por el mensaje navideño que envió desde la cárcel esta semana al programa de TV Azteca Ventaneando. El histrión, quien ha participado en telenovelas como La pícara soñadora, La Ursurpadora y Alebrijes y rebujos, está en la cárcel desde junio del 2021.

Como se recordará, Alexa es la hija que tuvo Parra con Ginny Hoffman cuando eran pareja. Tras su separación años más tarde, su hija lo denunció por presuntamente abusar de ella desde los 6 a los 14 años de edad. En junio del 2021, fue detenido en la CDMX y desde entonces está en el Reclusorio Oriente esperando su sentencia, aunque tanto él como su hija mayor Daniela Parra afirman que es inocente y pide a su hija recapacitar.

Luego de que el actor mandara un mensaje navideño para la emisión de Pati Chapoy, Alexa reapareció en redes sociales para externar su disgusto sobre lo sucedido, llamando esto una estrategia para "manipular" de parte de su padre: "He intentado llevar todo en silencio, lo más que puedo, pero lo que pasó hoy en Ventaneando me tocó mucho, pues mi papá les mandó un mensaje desde el Reclusorio Oriente, y también mi hermana y él les mandaron unos regalos, unas cosas hechas a mano, y me pues me tocó mucho porque es algo que a mí también me pasó de chiquita, esa es su manera experta de manipular", dijo.

En el video que compartió, también se pronunció sobre la forma en que ha sido señalada tras su denuncia contra el hombre que le dio la vida: "Y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso, porque han juzgado cómo he manejado yo mi proceso, un proceso que ustedes nunca han pasado afortunadamente, y también por eso lucho, porque ya lo pasé, y si una niña de 6 años y que era su hija, cayó, ¿cómo podemos verlos a ustedes que también están cayendo en su manipulación?", declaró.

Por último, Alexa sostuvo: "Mi mensaje aquí es a los medios de comunicación para que tengan mucho cuidado con lo que transmiten, con lo que opinan y con lo que creen, porque no solo es por mí, es por muchas más personas a las que les están transmitiendo que se callen, y están apoyando a los agresores, entonces tengan mucho cuidado con la manipulación que están ejerciendo en ustedes, gracias". Además del mensaje en video, también escribió unas palabras de agradecimiento:

Gracias de corazón a todas las personas que me apoyan y no sueltan mi mano, ustedes me dan toda la fuerza que me ha faltado en esta lucha y les prometo que va a dar frutos grandes", finalizó.

