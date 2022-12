¡La desenmascara! Viuda de Fer del Solar hunde a Ingrid Coronado en 'Hoy' y exhibe testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guerra de declaraciones entre Anna Ferro, viuda del exconductor de Venga la Alegría Fernando del Solar e Ingrid Coronado continúa. Tras los recientes ataques de Charly López a la presentadora, quien aseguró que trató mal al argentino durante su enfermedad y solo mantenía contacto con una enfermera para saber "cuando dejara de respirar", es ahora Ferro quien corrobora estas declaraciones y desmiente que Del Solar haya dejado a sus hijos fuera de su testamento.

En entrevista exclusiva para el programa Hoy de Televisa, la maestra de yoga y pilates se le fue con todo a Ingrid y reveló que el integrante del grupo Garibaldi no mintió en su relato, afirmando que ella tiene más cosas por revelar aún sobre el tema: "Híjole, me la estás poniendo bastante difícil, porque mi esposo me contó varias cosas, y entonces, me lo quiero guardar para otra ocasión, y te puedo decir que el señor Charly habla con la verdad, eso es todo lo que te puedo decir", sostuvo tajante.

Anna Ferro y Fernando del Solar

De la misma manera, Ferro arremetió contra Ingrid, afirmando que ella tiene la forma de comunicarse con ella para finiquitar el tema del testamento del recordado conductor, fallecido el pasado 30 de junio por una neumonía tras años de luchar contra el cáncer: "Ella tiene mi teléfono desde el 2019, desde que Fer fue internado allá, porque se le estuvo a ella avisando de cómo se encontraba y su estado de salud de Fer, entonces pues se me hizo muy extraño que ocupara a este amigo cuando ella tenía, pues sí, mi número telefónico", dijo.

Por otro lado, la viuda de Fernando sentenció que su marido no dejó desprotegidos a los hijos que procreó con Ingrid Luciano y Paolo, y además tomó algunas precauciones para no desampararla a ella también: "Yo soy la albacea, sus hijos aparecen ahí, y de hecho ahí hay una cláusula que dice 'para bienes futuros, pasados, no sé qué, ta, ta, ta', también lo deja ahí dicho Fer. Hay otras documentaciones que no puedo decirlas, las cuales me amparan a mí también".

Y agregó: "Porque es un hecho que Fer no pudo terminar de cambiar el testamento porque sí iba a haber un cambio de testamento. Fer en la vida ha dejado desamparado a sus hijos". Finalmente, Anna desmintió que esté viviendo en la casa de Ingrid y aclaró que ella solo habita el lugar donde vivía con el conductor antes de su muerte. "Creo que en una entrevista se menciona que ¿qué hizo Fer con la mitad de una venta de una casa?, no sé qué, cuando está señora lo menciona, yo le pregunto ¿dónde está la otra mitad?"

"Sigo viviendo en donde estaba viviendo con Fer, en Cuernavaca, en un departamento, no es una casa, cuando abrieron todo este relajo yo no entendía de qué casa estaban hablando, yo pensé que hablaban de la casa de ella que se compró aquí cerca, en este mismo fraccionamiento, pero yo sigo aquí en esta casa, es este hogar, con las cosas, con la energía de Fer", declaró con la voz entrecortada.

Fuente: Tribuna