¿La sacan del clóset? Tras 'romance' con mujer, actor de Televisa exhibe secreto de Verónica Castro

Ciudad de México.- Un querido actor y comediante de Televisa sorprende al revelar un íntimo secreto de la primera actriz Verónica Castro, quien ha destacado como protagonista y conductora. La madre de Cristian Castro, quien enfrentó un fuerte escándalo hace unas semanas sobre presuntas conversaciones indebidas con menores, lo cual negó, ahora acapara titulares por las declaraciones de Benito Castro.

La actriz de telenovelas como Rosa Salvaje, El amor tiene cara de mujer, Pasiones encendidas, Los ricos también lloran, Mi pequeña soledad, Pueblo chico, infierno grande y Los exitosos Pérez, quien también condujo programas como Big Brother y Mala noche... ¡No!, fue sacada del clóset por la conductora Yolanda Andrade en 2019, quien destapó que presuntamente se casaron en una boda simbólica y tuvieron un romance que habría durado años, aunque la primera actriz lo negó.

¿La sacan del clóset de nuevo? No, sino que el actor y comediante Benito Castro reveló que 'La Vero', a quien considera no solo su colega sino también su amiga, le ayudó económicamente durante la pandemia por Covid-19, pues pasó por duros momentos en los que tuvo problemas con el dinero. A pesar de que el artista de 76 años es reservado con su vida personal, en esta ocasión confesó el secreto que la actriz guardó por años, pues señaló que la reconocida presentadora lo buscó para ayudarlo.

Benito Castro

"Un día me entrevistaron por lo de la pandemia y dije la verdad, que la situación económica se me había complicado y que había que tenido que vender mi moto (...) y la sorpresa más hermosa, que se me hace un nudo en la garganta, fue llegar a mi casa, ver mi celular y encontrarme con que tenía un mensaje de Verónica: 'dame un número de cuenta para depositar'", relató el también músico en la entrevista concedida al programa Sale el Sol.

El actor detalló la forma en que la madre de Cristian Castro lo buscó para brindarle su respaldo: "Primero me saludó y me dijo cosas maravillosas y después me dijo 'por favor, no quiero que estés padeciendo, dame un número de cuenta para depositarte'. Afortunadamente cuando eso sucedió, yo ya estaba trabajando un poquito y le di las gracias, le dije 'Vero, mi amor hermosa', pero bueno, con eso te digo todo", manifestó.

Finalmente, el artista más conocido como comediante y miembro de los Hermanos Castro, recordó la forma en que conoció a la intérprete de temas como Macumba y La movida, quien se ha mantenido alejada de los reflectores a excepción de una película que lanzó hace poco: "Verónica Castro empezó profesionalmente en Televisión con los hermanos Castro, con nosotros en un programa que se llamaba TV Musical Ossart", finalizó.

