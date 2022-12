Luego insultar a los mexicanos por el triunfo de Argentina, miembro de Los Caligaris sale de la banda

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Luego que el pasado domingo 18 de diciembre la Selección de Argentina se impusiera ante Francia llevándose así la Copa del Mundo de Qatar 2022, en redes sociales ha habido comentarios divididos, pues mientas unos felicitaron a la albiceleste, otros aseguraron que gane fue un robo; no obstante, algunos de los comentarios que más han sobresalido son los dedicados a Emiliano 'Dibu' Martínez cuyos gestos indignaron a muchos, lo que al final terminó involucrando a un integrante de Los Caligaris el que, 'al calor del momento', insultó a los mexicanos.

Para empezar, el músico en cuestión fue Federico Zapata quien respondió algunos comentarios hechos por Paco Villa, comentarista de TUDN quien había estado criticando al portero argentino. El músico no dudó en defender a su arquero y calificó a los mexicanos de envidiosos, al tiempo que hizo referencia a la presencia de resentimiento, lo que de inmediato fue motivo para comentarios negativos pues en cada presentación que los intérpretes de Razón, Kilómetros o Todos locos da en tierra azteca, terminan con lleno total.

"Ustedes (los mexicanos) son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… Dejen de llorar y prueben con el fútbol americano o el beisbol. Los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, maric…", escribió.

Cabe destacar que el mensaje que lanzó en Twitter de inmediato fue eliminado debido a la cantidad de comentarios negativos que ya había recibido; no obstante, hubo algunos que con apoyo de las capturas de pantalla, rescataron sus palabras y se mantuvo intendencia, ya que muchos internautas remarcaron ser fans de la agrupación y no pensaron que alguno de sus miembros pudiera expresarse de una manera similar y todo por el fútbol.

Ello llevó a que Zapata ofreciera disculpas pero fueron de poca ayuda, ya que el resto de la agrupación estaba al tanto de las ofensas lanzadas y por ello, tomarían 'cartas en el asunto'. "Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir...Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal, no hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo", dijo en redes.

Postura de Los Calgaris

Aunque en redes sociales la banda había expresado la emoción de ver a su país conquistar por tercera ocasión la Copa del Mundo, de inmediato se lanzó un comunicado en donde lamentaron la manera de expresarse de Federico Zapata, al tiempo que también remarcaron que hay mucho amor para con el pueblo de México y por ello, se desvinculaban del artista en cuestión.

“Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano”, dicta la misiva.

