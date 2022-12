Luto en Televisa: Tras vivir en basurero y pedir limosna, actriz anuncia dolorosa muerte en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien se casó hace unos meses en una hermosa ceremonia, aparece en redes del programa Hoy pues sufrió una trágica muerte en su vida. Se trata de Maite Perroni, quien se vistió de luto por la pérdida de su mascota, un perrito llamado 'Sancho'. La integrante de RBD dedicó unas amorosas palabras a su mascota y conmovió las redes sociales por su dolor.

Como se recordará, la actriz mexicana participó en su último melodrama en Televisa en el 2017 y renunció a su contrato de exclusividad para dedicarse a las películas y series en plataformas de streaming. La RBD estelarizó telenovelas como Rebelde, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel, Cachito de cielo y La gata, en donde dio vida a una joven que se crió en un basurero y pedía limosna para sobrevivir.

La protagonista de series como Oscuro deseo y El juego de las llaves, quien contrajo nupcias con el productor Andrés Tovar en medio de acusaciones de presunta infidelidad ya que ella se estaba separando de su entonces pareja y él divorciando de la actriz Claudia Martín, ahora comunica a través de su cuenta oficial de Instagram una terrible noticia: está de luto por el repentino fallecimiento de su mascota Sancho, de quien se despidió con un desgarrador mensaje.

Perroni expresó en el texto retomado por la cuenta de Twitter del programa Hoy que tenía el corazón roto y estaba muy triste por la partida de su mejor amigo: "Ufff... ¡Sí que duele! cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración, cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor. Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño", señaló.

"Espero que hayas sido muy feliz con esta familia que se derretía de amor por ti. Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llegó a mi vida me hizo feliz. Te amo Sancho panzón para siempre por siempre", manifestó. Maite acompañó su mensaje con varias fotos y videos de los entrañables momentos que vivió con su perrito, a quien afirmó espera volver abrazar en el cielo: "Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar".

