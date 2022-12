¿Poncho Herrera? Exestrella de 'Rebelde' confirma en 'Hoy' que sí participará en el reencuentro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días los seguidores de Rebelde han estado muy emocionados debido a que cinco de sus seis protagonistas confirmaron que este próximo 2023 les tienen una sorpresa y se especula que podría tratarse de una gira con los éxitos de la novela de Televisa. Hace algunas horas una exestrella de este proyecto anunció en el programa Hoy que ella también está lista para regresar y provocó furor.

Lastimosamente el único de los integrantes de la banda RBD que dijo no al regreso fue Poncho Herrera, quien en anteriores ocasiones ha mencionado que su fuerte no es la música y que por ello prefería enfocarse únicamente a actuar. Tras confirmarse que el histrión de 39 años no participará, quién sí alzó la mano para un reencuentro fue Zoraida Gómez, quien en el exitoso melodrama juvenil interpretó a 'José Luján Landeros'.

La intérprete de 37 años declaró que ella está igual de emocionada que los fans de Rebelde y por ello no descarta participar en una serie de este fenómeno: "Todo es probable, hay muchas posibilidades en esta vida, hay muchas posibilidades, a ver qué pasa". No obstante, la hermana de Eleazar Gómez mencionó que mientras se confirma el proyecto televisivo, ella disfrutará de ver cantar a Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Dulce María.

Reencuentro de RBD

Me muero de la emoción, ahí vamos a estar", expresó muy entusiasmada.

Otra de las famosas que ya reaccionó al regreso de RBD fue Ninel Conde, quien también declaró estar dispuesta a volver a interpretar el papel de 'Alma Rey' si se da un spin-off del proyecto. Entre otros temas, Gómez aprovechó la entrevista con el matutino de Las Estrellas para enviarle un mensaje de apoyo y varios consejos a la conductora Andrea Escalona, quien en cualquier momento puede dar a luz a su primer hijo.

La también exactriz de TV Azteca recordó que hace poco más de 2 años debutó como mamá y contó que ella sabía lo mucho que Andy y su fallecida madre Magda Rodríguez deseaban a este bebé: "Ya es el momento Andy, te deseo toda la felicidad del mundo, vas a ser una mamá increíble, todo lo que vas a vivir con tu bebé lo vas a sentir desde el fondo de tu corazón, estoy segura que lo vas a hacer increíble, ¡ya queremos conocerlo!".

