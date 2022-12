Se desfiguró: Tras volverse hombre, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy' irreconocible y divorciada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien realizó exitosas telenovelas en TV Azteca y que desde hace 5 años se retiró de Televisa, dejó sin palabras a los televidentes debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy luciendo irreconocible por las cirugías. Se trata de la también cantante Ninel Conde, quien dejó los melodramas luego de acabar con las grabaciones de En Tierras Salvajes (2017) sin embargo, se ha mantenido activa con otros proyectos.

La apodada 'Bombón Asesino' debutó en la televisora de San Ángel desde 1995 cuando tuvo una pequeña aparición en el melodrama Bajo un mismo rostro y luego actuó en La antorcha encendida y Luz Clarita. No obstante, luego optó por cambiarse a la televisora del Ajusco, donde realizó las exitosas novelas Perla, Catalina y Sebastián y Como en el cine. Eventualmente terminó retornando al Canal de Las Estrellas para Fuego en la sangre y Porque el amor manda.

Conde se fue a Telemundo para participar en la serie El Señor de los Cielos, pero luego dejó de actuar y se enfocó en su carrera como cantante. Este año se unió al reality Tu cara me suena donde se volvió hombre interpretando a Bad Bunny en un increíble performance y además se transformó otra vez como reggaetonero para debutar en El Retador, provocando furor entre los televidentes pues estaba idéntica a él.

Ninel se transformó en Bad Bunny

Por otro lado la mañana de este miércoles 21 de diciembre Ninel regresó al programa Hoy a través de una reveladora entrevista en la que declaró que está contenta por el regreso de RBD y dijo que hasta está lista para volver a interpretar al personaje de 'Alma Rey': "Me encanta, todos estamos enloquecidos por ese reencuentro, me da muchísimo gusto volverlos a ver", expresó ante un grupo de reporteros.

Los televidentes no dejaron pasar la oportunidad de evidenciar que la actriz de 46 años está muy cambiada y es que aseguran está irreconocible y desfigurada por tantas cirugías. Aprovechando su encuentro con la prensa, Ninel respondió al cumplido que le hizo Manuel Turizo meses atrás cuando dijo que ella era su amor platónico: "Algo me contó mi prima, soy vecina de su hermano, pero a mí no me ha dicho nada".

Me encantaría trabajar con Manuel", añadió.

Antes y después de Ninel Conde

Asimismo la 'Bombón Asesino' comentó que estaría cerrando el año "muy contenta" debido a que no parara de trabajar ni en Año Nuevo y de una vez por todas puso fin a los rumores de estar estrenando galán: "Estoy soltera, me he vuelto muy exigente (para el amor), tengo amigos, amigas, amigues, estoy viviendo la vida". Y debido a las decepciones que se llevó con sus dos últimos exesposos, Larry Ramos y Giovanni Medina, comentó que ahora solo tiene ojos para un hombre:

Mi único hombre en la vida en este momento se llama Emmanuel (su hijo)".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy