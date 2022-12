Tras 11 años en TV Azteca y veto de ejecutivos, conductora regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien trabajó durante más de 11 años en TV Azteca y que presuntamente fue vetada por cambiarse a las filas de Televisa, dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este miércoles 21 de noviembre se reintegró al elenco del programa Hoy. Se trata de la querida Tania Rincón, quien esta mañana por fin retornó al matutino de Las Estrellas tras haber estado ausente más de un mes.

La oriunda de La Piedad, Michoacán, llegó a la televisión haciendo pequeñas participaciones en la pantalla de Televisa pero en 2008 se unió de lleno al Canal Azteca siendo conductora del extinto programa Top Ten y luego se unió al elenco estelar de VLA, del cual decidió salir luego de 8 años para buscar nuevos retos en su carrera. En ese momento llegó al equipo de Los Protagonistas junto a 'Zague', Luis García, entre otros.

Tania renunció definitivamente a la televisora del Ajusco en el 2019 y meses más tarde se unió a las filas de San Ángel por invitación de la entonces productora Magda Rodríguez (qepd) para conducir la primera temporada del reality Guerreros 2020 y debido a la gran aceptación que le dio el público de esta empresa, en octubre del 2021 fue añadida al elenco estelar del matutino de Las Estrellas.

La también modelo contó hace algunos meses que a su parecer, los ejecutivos de TV Azteca ya habrían interpuesto un veto en su contra por traicionarlos con la competencia: "Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó en aquel entonces.

Durante las últimas cinco semanas 'La Rincón' dejó de aparecer en el matutino Hoy porque se fue a Qatar para ser parte de la cobertura del Mundial de Futbol 2022, lo cual puso muy tristes a todos los televidentes pero por fortuna este miércoles ya se reintegró a las transmisiones y dio un duro golpe a VLA. Tania fue recibida con los brazos abiertos por todo elenco y no paró de recibir mensajes de cariño y apoyo:

"Gran trabajo mamacita, estamos ¡muuuuy orgullosos", declaró Andrea Legarreta y la presentadora tapatía Galilea Montijo apuntó: "Qué bárbara, te lo dije hoy en la mañana, fresca, le sabes, sonrisota, inteligente, de verdad estamos muy orgullosos de ti". Asimismo 'El Negro' Araiza comentó que estaba muy feliz por el regreso de la michoacana y el conductor invitado Carlos Arenas mencionó que volvió más guapa que nunca.

