Tras 36 años en Televisa y perder sus ahorros, actor deja 'VLA' y llega a 'Hoy' con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor, quien tiene más de 36 años de carrera en Televisa y que hace tiempo declaró que tenía problemas económicos porque se acabó sus ahorros, dio un duro golpe al matutino Venga la Alegría debido a que este miércoles 21 de diciembre regresó al programa Hoy con una entrevista exclusiva. Se trata de Rafael Inclán, quien habló como nunca acerca de la salud de su colega Andrés García.

El originario de Mérida, Yucatán es conocido por su trabajo en el cine de ficheras pero también por sus apariciones en telenovelas de San Ángel. El histrión debutó en la televisora con Vivir un poco en 1985 y luego se unió a melodramas como La pícara soñadora, Rosa Salvaje, Amigas y rivales, Clase 406, Rebelde, Alma de Hierro, entre otras. Aunque gozó de contrato de exclusividad en el 2016 decidieron no volvérselo a renovar.

Debido a que dejó de ser exclusivo, don Rafael ha podido aparecer en varios programas de TV Azteca como Venga la Alegría y Ventaneando. Durante la pandemia el actor de 81 años confesó que nunca fue administrado pues no hizo ahorros y debido a la falta de trabajo estaba ahogado en deudas y tenía serios problemas económicos. Además relató que debido a que no tenía dinero, él no se preocupaba por dejar herencia.

Rafael Inclán en 'VLA'

Durante la mañana de este miércoles 21 de diciembre el galán de las 'sexicomedias' reapareció en el programa Hoy platicando sobre la salud de su amigo Andrés García, quien en los últimos días ha estado muy delicado de salud pero aún así no para de crear escándalo con sus declaraciones: "Te angustian las fotos, las fotos de él estando mal y sigue atendiendo sus problemas desde la cama, es fuerte de espíritu", opinó.

Inclán, quien actualmente participa en el melodrama Cabo, expresó que él sigue viendo al exgalán de novelas como un hombre fuerte: "Trae varias cosas que parece son insalvables para su organismo pero para mí sigue siendo tiburonero". Y destacó que es la actitud de Andrés la que no lo ha dejado irse: "Haciendo corajes, su carácter le ayuda, qué bueno que soy su amigo ¡ni me hables para dejarme herencia!, lo quiero mucho".

Ha vivido todo, lo que le deseamos toda la gente que lo conocemos es que esté bien, que se componga".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy