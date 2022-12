Adiós 'Hoy': Tras 41 años en Televisa y veto en las novelas, polémica actriz reaparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica villana de las telenovelas, quien tiene más de 41 años de experiencia en Televisa y que presuntamente fue vetada desde hace un tiempo, sorprendió a todos los televidentes debido a que este jueves 22 de diciembre apareció en Venga la Alegría con una fuerte noticia. Se trata de la controversial Laura Zapata, quien debutó en TV Azteca siendo parte de la primera temporada de MasterChef Celebrity México.

La media hermana de Thalía, con quien actualmente está enemistada, es conocida por sus papeles de antagonista en entrañables melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata. Sin embargo, la última vez que realizó una novela fue en 2017 con El Bienamado y es que hace unos meses denunció que la habían vetado del canal de Las Estrellas.

La también cantante asegura que hizo enfurecer a los ejecutivos de San Ángel por pronosticar que el remake de Cuna de Lobos sería un fracaso luego de que no la llamaran para interpretar a 'Catalina Creel': "Mi carrera ahí está muerta, después de que dije que Cuna de lobos iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", dijo años, aunque ha tenido varias entrevistas con el programa Hoy.

Al no contar con contrato de exclusividad, el año pasado 2021 Zapata decidió unirse a las filas de la televisora del Ajusco siendo parte de la primera temporada del reality MasterChef Celebrity México y luego le dieron la oportunidad de aparecer como juez de su nuevo reality Music Battles México. Durante la mañana de este viernes la actriz de 66 años apareció en el matutino VLA compartiendo una impactante y muy buena noticia.

Resulta que en el programa de Azteca Uno informaron que la abuela de Laura, doña Eva Mange, había tenido justicia pues las personas que presuntamente la maltrataron en un asilo ya habían sido detenidas. Así informó la famosa a través de un mensaje en Twitter: "¡No puedo estar más feliz! Las personas que le causaron tanto daño a mi abuelita ya están detenidas y sujetas a proceso penal. Son tres personas, la #EnfermeraAsesina y pertenecientes al #AsiloDelTerror", escribió.

Eso es tener Ángeles en el cielo", añadió Laura, según informó VLA.

