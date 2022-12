Adiós 'Ventaneando': Tras 28 años en TV Azteca, Chapoy da inesperado anuncio al borde del llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, dejó en shock con el anuncio que hizo durante la transmisión del famoso programa de espectáculos. La periodista, quien lleva más de 28 años en las filas de TV Azteca lanzó tremendo mensaje luego de reaccionar conmovida a una petición. Y es que Chapoy respondió como nunca antes a las palabras que lanzó Alexa Parra en video luego de que el actor Héctor Parra, a quien acusó de presunto abuso, mandara un mensaje navideño a través del programa.

Héctor Parra fue acusado de abuso por Alexa Parra

La titular de Ventaneando respondió al reproche que la hija de Ginny Hoffman y Parra, quien se encuentra en la cárcel desde 2021 por presunto abuso sexual contra la joven, hizo en redes sociales con relación al mensaje navideño que el actor envió a través de su emisión. Después de transmitir el video que Alexa publicó en redes sociales para expresar su descontento por esta situación y pedir a medios de comunicación "tener cuidado" con lo que transmiten", afirmando que su papá los estaría "manipulando", Chapoy respondió:

Como nunca antes, Pati le dio la razón a la joven y explicó al borde del llanto las acciones que tomarán: "Tiene mucha razón esta jovencita en haber subido este video, su mamá Ginny Hoffman la apoya porque también publicó en redes un mensaje para su hija", inició su mensaje. Y agregó: "Esta es una historia muy triste que muy lamentablemente viven muchas niñas y adolescentes en nuestro país. En esta ocasión es mucho más lamentable porque dos hermanas están enfrentadas. Ella que acusa y la otra que defiende".

Y es que Daniela Parra, la hija mayor de Héctor, lo ha defendido desde un principio, afirmando que su hermana presuntamente estaría siendo manipulada por su madre Ginny, lo que las ha distanciado durante todo este proceso. Finalmente, Pati recalcó que en Ventaneando no volverán a mencionar el controversial tema hasta que se conozca la resolución legal del caso, vetando el caso luego de dar su apoyo al actor.

"Esto está en manos de las autoridades en México, y en el momento en que las autoridades den un veredicto, lo vamos a dar a conocer, mientras tanto no hablaremos más sobre este tema, que es muy lamentable, pero muy necesario a la vez comentarlo para que los papás pongan muchísima atención sobre lo que estén viviendo sus hijos, y no me refiero nada más a las niñas, también a los niños", finalizó.

