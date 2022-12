Adiós 'VLA': Tras divorcios y admitir romance con actor, exgalán de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien trabajó durante más de 10 años en TV Azteca y que durante la pandemia hizo su debut en Televisa, dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy haciendo fuertes declaraciones. Se trata del chileno Matías Novoa, quien este año apareció en la serie Armas de mujer donde salió del clóset y hasta se besó con otro actor para interpretar un personaje bisexual.

El originario de Chile empezó su carrera en México en 2007 siendo modelo, pero rápidamente fue descubierto por un agente de la empresa del Ajusco que lo invitó a estudiar actuación en el Cefat. Realizó su debut en los melodramas con Secretos del alma y luego recibió la oportunidad de hacer otros proyectos como Quiéreme tonto, Bajo el alma, La Teniente, Hombre tenías que ser, Tanto amor, Nada Personal, entre otras novelas.

También participó en La Isla, el reality y en varias ocasiones visitó el foro de VLA. Luego de quedarse sin contrato de exclusividad, Novoa se mudó a las filas de Telemundo, donde actuó en series como Enemigo íntimo, El Señor de los Cielos y La Doña. Finalmente en 2020 hizo su debut en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Vencer el pasado donde dio vida a un villano y su primer protagónico en esta nueva empresa llegó a inicios de este año en La Herencia.

Actualmente el chileno de 42 años se encuentra al aire con la novela Cabo y la mañana de este jueves 22 de diciembre regresó al programa Hoy en una entrevista exclusiva en la que contó cómo pasará las celebraciones navideñas ahora que él y Michelle Renaud están estrenando romance: "No soy mucho de salir, prefiero estar ahí con mi hijo, mis perros, pero vienen mis papás, va a venir mi hermana también, la familia de Mich, entonces vamos a ser un gran grupo".

Matías relató que su familia lleva meses viviendo en Mérida pero debido a su gran carga de trabajo no ha podido viajar a verlos y será en Navidad cuando se reúna con ellos: "Me ha tocado mucho trabajar, así que no he podido ir a Mérida ahora que los tengo más cerca, desde abril que no los veo". Además el histrión chileno contó que se siente muy emocionado de que las familias de él y Renaud por fin se conocerán, lo cual le entusiasma mucho:

Se van a conocer ahorita, se van a caer muy bien porque yo ya conozco la familia de Mich... va a estar bien bonito, muy motivado, yo de hecho soy como más de, no celebro mucho estas fechas, pero con ella celebro cualquier cosa", dijo con una sonrisa.

