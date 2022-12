Bisogno destroza a Ricardo Peralta por triunfo en 'MasterChef' y todo TV Azteca se le va encima

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el controversial conductor Daniel Bisogno desató las fuertes críticas en su contra debido a que recientemente lanzó un duro mensaje en contra de Ricardo Peralta, el ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity 2022. El presentador del programa Ventaneando declaró en plena transmisión en vivo que nadie conocía al influencer y este le respondió con un tajante mensaje.

Como se sabe, el pasado domingo 18 de diciembre se realizó la gran final del reality de cocina de TV Azteca, cuyos cuatro finalistas fueron Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Alejandra Ávalos y el mencionado youtuber mexicano, quien logró llevarse a casa el millón de pesos y el trofeo de MasterChef. Tras conocerse este resultado, Bisogno manifestó que no estaba de acuerdo con el ganador.

Pedrito Sola mencionó que Lorena Herrera era su favorita para ganar porque creía que era la "más fuerte" y que había tenido un excelente desempeño, por lo que Daniel intervino y arremetió en contra de Peralta: "Luego premian al más débil, nadie sabe quién es, sí me molesto", dijo con cara de desagrado. De inmediato tanto 'Peter' como Mónica Castañeda le pidieron a 'El Muñe' que no se molestara y trataron de calmar los ánimos.

No te molestos muñeco, mejor vemos la nota", dijo la conductora.

Mira a partir del minuto 9:00

Como era de esperarse, 'La Loba' no se quedó callada ante los insultos de Daniel y le respondió con guante blanco. A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor del programa de YouTube Pepe y Teo le envió un fuerte mensaje de amor al colaborador de Pati Chapoy: "Dios te bendiga @DaniBisogno", escribió desatando furor entre la audiencia. Por supuesto, decenas de internautas salieron en su defensa y destrozaron al conductor de TV Azteca.

No soportó el Bisogno".

Esa jot... está traumada".

En una entrevista que fue retomada por TVNotas, Peralta también habló sobre el porqué Bisogno le tiraría 'hate' pese a que ni siquiera lo conoce: "O sea le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan", respondió el ganador del reality.

Fuente: Tribuna