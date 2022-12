¿Cuál embarazo? Cynthia Rodríguez derrite a TV Azteca al mostrar cuerpazo con coqueto 'look' navideño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez, quien hace unos meses decidió abandonar su carrera en TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus admiradores y fans de las redes sociales pues hace algunas horas apareció luciendo su cuerpazo con un atractivo 'outfit' navideño. Las fotografías que publicó la también cantante desataron tremendo revuelo pues dejó ver su abdomen plano en medio de rumores sobre un embarazo.

A mediados de este 2022 la exalumna de La Academia dio la sorpresa de renunciar a la conducción del programa Venga la Alegría luego de celebrar su boda con Carlos Rivera y aunque de inmediato se especuló que se uniría a Televisa, todo quedó en chisme. Desde que salió del aire, Cynthia solo se ha mantenido activa a través de las imágenes que comparte en su cuenta de Instagram y las que publicó recientemente desataron furor.

Desde hace varios días la también actriz de 38 años ha compartido algunos atuendos que podrían usar sus fans para Navidad y la noche de ayer miércoles 22 de diciembre se dejó ver luciendo de lo más fabulosa. En esta ocasión llevó un conjunto de top y minifalda en color rosa repleto de lentejuelas, accesorios plateados, el cabello recogido en una coleta despeinada y tacones nude que estilizaron su tremenda figura.

Cynthia presume su espectacular figura

Como era de esperarse, la publicación de Rodríguez acumula más de 58 mil Me Gusta en solo unas horas, además de que los fieles admiradores y fans de la conductora no han dejado de escribirle decenas de piropos y muestras de cariño. Asimismo miembros del gremio artístico como sus amigas Isabel Lascurain y Rossana Nájera de inmediato reaccionaron y le hicieron saber que lucía fabulosa con ese 'look'.

Hace algunos días en una entrevista con el programa Hoy, Carlos mencionó que él y Cynthia sí planean formar una familia pronto pero destacó que hasta el momento no estaban 'embarazados': "Ojalá, cuando Dios quiera. Son de esas cosas que a veces uno no puede nomás decir 'ya' y ya está". Asimismo el intérprete mencionó que no tenían prisa para ser padres: "Cuando Dios quiera ya estamos listos para cuando quiera...".

Tampoco tenemos prisa si te soy honesto; más que todo hemos querido vivir muchas cosas que no habíamos podido por trabajo o por tiempo y bueno cuando llegue el momento estaremos felices".

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial