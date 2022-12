De luto y sin trabajo: Tras duro divorcio y 9 años en TV Azteca, corren a querida actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reveló que una famosa actriz, quien trabajó durante 9 años en TV Azteca y que recientemente finalizó novela en Televisa, habría sido despedida por los ejecutivos de un importante canal ya que supuestamente prefirieron darle trabajo a otra conductora. Se trata de la también cantante Lisset, quien apenas la semana pasada confirmó que dejaría la conducción de Sale el Sol en Imagen TV.

La actriz de proyectos como Catalina y Sebastián, Soñarás, Montecristo y Amor en Custodia, en el Ajusco, mencionó que dejaría el matutino por motivos personales, sobre todo tras la muerte de su padre, Willy Gutiérrez, que falleció el pasado 18 de enero al perder la batalla contra el cáncer linfático. Lisset no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al despedirse de sus compañeros, con quienes forjó una familia.

La exesposa de Lisardo, con quien tuvo a su hija María y de quien se divorció en 2014, jamás mencionó un despido y solo dijo que tenía que tomar nuevos rumbos: "Los ciclos empiezan y terminan, y la verdad es que me voy muy agradecida. A partir del 2 de enero no estaré más aquí, toca volar a otros rumbos, otros lares, pero me voy tan feliz, porque de verdad que esta familia elegida nunca la había tenido... tan poderosa, no lo había hecho nadie y no lo tiene nadie".

Hace algunos días el periodista de espectáculos Álex Kaffie, quien forma parte de Sale el Sol, mencionó que ya se había enterado que la producción tenía listo al reemplazo de Lisset y señaló que sería Gaby Crassus la nueva conductora del matutino, pues su programa Asuntos de familia saldría del aire debido a bajo rating. Se sabe que su horario será cedido a Laura Bozzo en su talk show Que pase Laura y a De primera mano.

Esta historia dio un giro inesperado pues la periodista Analú Salazar acaba de informar en un programa de radio de Grupo Fórmula que en realidad Lisset no renunció y fue despedida para poder contratar a Gaby, ya que ella tiene más peso en la empresa televisiva: "Fue muy triste, fue por una situación contractual, al parecer Gaby Crassus tiene un contrato más sólido que el de mi Lisset", explicó la colaboradora.

Lisset, quien se cambió a las filas de la empresa de San Ángel en 2010 para actuar en el melodrama Para volver a amar, hasta el momento no ha confirmado esta versión de que se quedó sin trabajo por culpa de la conductora venezolana pero se espera que pronto salga a hablar al respecto. Se supone que Gaby se integrará a Sale el sol a partir del 9 de enero, según información de Kaffie que tampoco ha sido confirmada.

