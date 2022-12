Divorciada: Tras 21 años retirada de Televisa y abandono de su esposo, actriz destroza a su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien debutó en telenovelas mexicanas en 1999 pero se retiró de ellas en 2001, reaparece frente a la prensa y estalla al ser cuestionada sobre su exesposo. Se trata de la argentina Maki Soler, quien debutó en la televisora de San Ángel en el melodrama DKDA: Sueños de juventud y luego participó en Carita de ángel, Amigas y rivales y El juego de la vida, el último que hizo en México en 2001.

La argentina se retiró más de 10 años para dedicarse a ser madre luego de casarse con el actor Juan Soler y se fue a vivir a Miami, sin embargo, ya viviendo en Estados Unidos empezó a trabajar en Telemundo e hizo Santa diabla y Sangre de mi tierra en 2017, su último melodrama. Tras volver a México y anunciar su divorcio de Soler luego de 15 años juntos y dos hijas en común, Maki dejó la actuación para enfocarse en la conducción, pues actualmente es presentadora en el matutino de Televisa Cuéntamelo Ya!.

Ahora, luego de confirmarse el romance entre su expareja y la conductora Paulina Mercado, quienes se conocieron en el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol, reporteros no han dejado de pedirle su opinión a la argentina, quien se ha mostrado renuente a hablar del tema. La conductora sostuvo que ya no quiere que le pregunten nada ni quiere opinar sobre la vida amorosa de su exmarido, pues se separaron en 2018 tras 15 años juntos.

Maki y Juan Soler

No obstante, al ser abordada a las afueras de Televisa, la actriz primero se sinceró y se dijo abierta a volver a tener pareja, aunque reveló uno de los requisitos que debe tener el afortunado que conquiste su corazón: "Siempre, siempre estoy abierta al amor, No lo sé, creo que no hay una fórmula, pero por supuesto tiene que ser un hombre que yo admire muchísimo", dijo sonriendo. No obstante, luego de que un periodista recordara el momento en que Soler declaró que ella tuvo un parto complicado, Maki comentó:

"Si no hablé en ese momento de esa situación es porque no me gusta hablar de eso que ya pasó, estamos bien, saludables, seguimos adelante". Tras confesar que ninguna de sus hijas desea dedicarse al medio artístico, se dijo feliz de esta decisión: "Mía quiere ser diseñadora de interiores y Azul psicóloga, (no siguieron el ejemplo de sus padres) gracias a Dios. A mi no me hubiera gustado, bueno, si ellas hubieras querido sí, creo que es una carrera muy inestable y sacrificada, tiene caducidad, es muy celosa, no te permite hacer como otras cosas".

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si se arrepiente de haber dejado algunas cosas por su carrera, confesó: "No, porque yo tuve la fortuna de dejarla unos años para estar con mis hijas, que eso de verdad es un regalo muy grande, no me arrepiento, no me arrepiento de nada y a veces me arrepiento de muchas cosas, creo que a todos nos pasa lo mismo". Y ahí vino el primer golpe a su expareja, pues al preguntarle si en su relación pasada hubo reproches sobre esto, dijo: "De mí no, de parte mía no".

Al recordarle que alguna vez posó en revistas para caballeros, Maki señaló: "No quiero ni recordarlo (...) No, ni loca, ni loca lo volvería a hacer". Con relación a sus planes para el 2023, la argentina de 48 años contó: "Mucho trabajo, espero que mucha salud y nada, mucho trabajo y seguir muy pendiente de mis hijas, estar dedicada a casa, mis hijas, mi familia, mis papás, mi perrito, mis gatos, viajes, mi empresa de moda, la verdad que muy enfocada".

Finalmente, se molestó y dio por terminada la entrevista al escuchar que nuevamente se acercaban algunos cuestionamientos sobre su famoso exesposo: "No, ya, bye, no voy a hablar, me da la peor de las flojeras. No hay nada de qué hablar, llevo 4 años separada, divorciada, como lo quieran llamar. No hay nada qué hablar, es que no hay nada qué hablar, ¿cuánta gente se separa?, es que ya aburre, estamos ya viejos", concluyó.

Fuente: Tribuna