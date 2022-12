Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, jueves 22 de diciembre: Predicciones previo a la Luna Nueva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de año está cerca, y con este la oportunidad de cerrar ciclos y marcar nuevos inicios. En este contexto, llega perfecta la Luna Nueva en Capricornio, la cual te ayudará en estos procesos. Mhoni Vidente le dice a tu signo zodiacal cómo ir aprovechando esta energía en los horóscopos de hoy, jueves 22 de diciembre, los cuales incluyen las predicciones del día.

Aries

Querido Aries, en estos días entenderás que la pasión no lo es todo; en la vida se pueden tener muchos motivadores, como el placer por conocer algo nuevo o tus seres queridos. Ve eso antes de iniciar un nuevo proyecto, sugiere Mhoni Vidente.

Tauro

Tauro, andas perdido y enamorado por alguien que no te corresponde, de nueva cuenta. La Luna Nueva en Capricornio te invita a cerrar esos círculos ‘amorosos’ que solo trajeron sufrimiento este año; sino lo haces, seguirás repitiendo la historia.

Géminis

No dejas de pensar en una persona que la verdad no te corresponde y no te da la atención que quieres. Aquí es donde tú debes marcar tus prioridades y reflexionar si vale la pena esa relación. Todas las respuestas están en ti, te dice Mhoni Vidente.

Cáncer

En las relaciones de pareja es muy importante que cada uno respete su privacidad, su tiempo a solas y que busque la forma de crecer y de desarrollarse individualmente siempre; ten en cuenta eso antes de tu próximo romance.

Leo

Querido Leo, es necesario que te des un tiempo de las redes sociales, a fin de que tu mente y creatividad se mantengan. No debe ser completo, dice Mhoni Vidente, pero sí lo suficiente para que tú te cuides.

Virgo

Quizá necesites pasar más tiempo con tu familia este jueves; escuchar sus consejos te ayudarán a dar lo mejor de ti en tus próximos proyectos laborales. Trata de tener todos tus documentos en regla.

Libra

No seas tan radical al momento de cortar relaciones, Libra, pues aunque no quieras, las enseñanzas de los demás siempre permanecerán contigo.

Escorpio

Sigues en mal de amores, pero por ideas, porque en realidad no tienes nada conciso ni claro con esa persona. Trata de atender tu ansiedad; esta Luna Nueva en Capricornio es buena para empezar un nuevo hobbie.

Sagitario

Es muy probable que en este día te encuentres con alguien del pasado que te ayudó mucho a mejorar en tu trabajo; si puedes invítalo a comer y verás cómo la buena química se mantiene.

Capricornio

Andas súper miedoso por cosas que aún no pasan y que muy probablemente no pasarán: es ansiedad porque te has excedido con la cafeína. Date tiempo para meditar y verás cómo todo mejora para ti.

Acuario

Es posible que sientas mucha nostalgia por un ciclo que termina, querido Acuario, quizá algo relacionado con la escuela o tu trabajo, sin embargo, la mejor forma de honrar esos ciclos es recordando con amor. Piénsalo.

Piscis

Para los nacidos en el signo de Piscis, verán esta Luna Nueva en Capricornio como la oportunidad de decir ‘adiós’ a un trabajo que no los ha hechos felices. No se limiten, y empiecen a buscar algo que los llene de alegría.

Fuente: Tribuna