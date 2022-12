José Eduardo Derbez da paso crucial con su novia; Alessandra Rosaldo no se contiene y los exhibe

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras 3 años de relación, todo parece indicar que las cosas entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez van más enserio que nunca y si bien, este miembro de la dinastía Derbez es uno de los que poseen una de las relaciones más estables, claro después de Eugenio y Alessandra, quienes llevan más de 10 años de casados. Quizás es por ello que el actor de Mi tío decidió dar un paso crucial con la modelo de Instagram... ¿será que están por casarse?

Si bien, Paola ha explicado en incontables ocasiones en sus redes sociales que, por el momento, una boda no está en sus planes; así como el integrante de Miembros al aire llegó a mencionar en la última temporada de De viaje con los Derbez que no le gustan los niños, hecho que ya ha discutido con la influencer, la realidad es que esto no ha detenido a la pareja para, cada vez, mostrarse más en intimidad el uno con el otro.

Tal y como ocurrió el día de ayer, cuando hubo una reunión en, lo que parece ser, la casa del actor de CODA y a la que Paola Dalay asistió en compañía de José Eduardo. En las fotografías que la propia Alessandra Rosaldo compartió en Instagram se aprecia que todo el clan Derbez lleva puesto el mismo outfit, el cual consta de una especie de pijama con un suéter rojo y un pantalón a juego con estampado de cuadros.

Paola Dalay también aparece en la fotografía, como un miembro más de la familia, aunque ella parece portar un suéter con estampado de la bandera de Estados Unidos. Se podría decir que Alessanda ha aceptado a la modelo como una más de la familia, ya que, subtituló a la fotografía como: "Family Time", lo que se traduce al español como "Tiempo familiar" o "Tiempo en familia", algo que sin duda conmovió a la joven, quien compartió la misma imagen en redes sociales.

Publicación de Alessandra Rosaldo

Créditos: Instagram @alexrosaldo

Cabe señalar que, según las publicaciones de Instagram de Paola, hace cinco días, es decir, el pasado 17 de diciembre, Eugenio Derbez y la cantante de Sentidos Opuestos viajaron a México para reunirse con Dalay y su madre, en el controversial restaurante, Sonora Grill, ubicado en Polanco, Ciudad de México, por lo que existe la posibilidad que desde ese entonces, la novia de José Eduardo se encuentre en compañía de sus suegros, aunque esto no está comprobado.

Fuentes: Tribuna, Instagram @alexrosaldo