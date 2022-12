¡Se acabó el amor! Tras separarse y cancelar boda, Gabriel Soto lanza frío mensaje de Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que han negado en varias ocasiones haber puesto punto final a su romance luego de comprometerse en octubre del 2020, Gabriel Soto lanza frío mensaje al ser cuestionado sobre cómo y con quién pasará las fiestas navideñas. El actor de Televisa, quien actualmente protagoniza la telenovela Mi camino es amarte, deja en shock al revelar si estará junto a la rusa en estas fechas decembrinas, quien también ha permanecido en silencio sobre su supuesta separación.

El histrión de 47 años fue abordado por la prensa luego de que salieran a la luz reportes de distintas fuentes de que Irina ya no viviría con él y hasta que presuntamente habría sido violenta. También se dijo que él tendría algo más que una amistad con la actriz Sara Corrales, sin embargo, él ha negado una ruptura, aunque tampoco ha compartido muchos detalles sobre si alguna vez retomarán o no sus planes de boda tras cancelarlos, pues se separaron varios meses por motivos de trabajo.

En declaraciones retomadas por el portal Las Estrellas, Soto señaló que esta Navidad estará acompañado por las hijas que procreó con su exesposa Geraldine Bazán, Elissa Marie y Alexa Miranda, su papá, su madrastra y... su pareja. El actor no mencionó directamente el nombre de Irina Baeva, lo que resultó extraño para muchos pues antes de que se dijera que habían terminado la presumía en entrevistas y en redes sociales.

"Yo en mi caso estar con mis hijas, estar con mi pareja, viene mi papá con su esposa de visita, ellos viven en Playa del Carmen. Así que la vamos a pasar en familia, una cena navideña, haremos algo de cenar y tratar de disfrutar el tiempo libre, pero sobre todo de calidad", dijo el actor, quien también señaló que por motivos de trabajo no puede dejar la CDMX, pues continúa en grabaciones del melodrama que él estelariza junto a Susana González y Corrales como una de las villanas.

"Se nos va a cruzar tanto Navidad como Año Nuevo durante las grabaciones, terminamos de grabar hasta mediados de enero, ya estamos al aire, entonces no podemos parar. Creo que el 24 cae en sábado así que nos van a dar la mitad del sábado y el domingo, pero bueno", manifestó. El actor, quien de nueva cuenta fue evasivo con el tema y no dijo nada sobre los rumores de su separación, al parecer pasará una Navidad en familia, aunque esta podría no incluir a la rusa.

