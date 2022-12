Se acabó: Tras demanda a Sylvia Pasquel y Laura Zapata, Lucía Méndez toma crucial decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En inesperado giro de acontecimientos, Lucía Méndez decidió llevar por la vía legal todo lo relacionado con su enemistad con Sylvia Pasquel y Laura Zapata, actrices con quienes compartió cámara en el reality show, Siempre Reinas, de Netflix. Como algunos recordarán en dicho programa, el trío de celebridades tuvieron fuertes roces que no terminaron con la conclusión del espectáculo.

Y es que, es sabido por muchos que la villana de Rosalinda y la actriz de Qué Pobres Tan Ricos no hicieron gran esfuerzo en ocultar su incomodidad por trabajar con Lucía Méndez, celebridad que fue fuertemente criticada durante los seis capítulos del show, por su actitud con las demás participantes, debido a que más de un televidente se quejó de la mala actitud de la histrionista al recordar en cada momento su trayectoria o incluso llegó a ignorar a las otras participantes, cuando éstas contaban alguna anécdota que frente a cámara.

Por su parte, Sylvia y Laura se quejaron constantemente del hecho de que Lucía no quería cantar el tema central de Siempre Reinas (No me importa) porqué éste no habría sido escrito tomando en consideración su tono de voz, el cual es más bajo que el de Zapata, hecho que aparece plasmado en el promocional del programa y con el cual dejan en claro que habrán fuertes discusiones entre cuarteto de celebridades.

Comunicado de Prensa de Lucía Méndez

Créditos: Instagram @luciamenezof

Como muchos recordarán, el pasado 15 de diciembre, Lucía hizo pública su decisión de demandar a la hermana de Thalía y a Pasquel, por la manera en que ellas se habían expresado de la denominada Diva de México y aunque en el escrito, la protagonista de Colorina, poco dijo sobre las bases del proceso legal, se puede intuir que todo se trata de un pleito de derechos de autor, por utilizar su nombre para insultarla.

Se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres que rigen a las redes sociales, respecto al mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez 'La Diva de México', por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel

Comunicado de prensa

Créditos: Instagram @luciamendezof

Durante la tarde de este martes, 22 de diciembre, Méndez confirmó lo que muchos venían temiendo y es que, según un comunicdo de prensa que publicó en su cuenta oficial de Instagram, decidió no participar en la segunda temporada de Siempre Reinas, show que le trajo gran popularidad a todas las participantes: "Hace unas semanas, Nippur Media, los encargados de la producción de esta serie se reunieron conmigo para expresarme su intención de realizar nuevamente este formato en su segunda temporada, sin embargo, es del conocimiento del público que existe un recurso legal actualmente derivado de las faltas de respeto y ataques a mi persona".

Fuentes. Tribuna