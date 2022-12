Shock en Televisa: Andrea Escalona entra a labor de parto y anuncian llegada de 'Churrito' en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos en el programa Hoy anunciaron que la conductora Andrea Escalona ya se encontraba en labor de parto y que en cualquier momento daría a luz a su primer bebé, quien es apodado 'Churrito'. Como era de esperarse, la también actriz de 36 años ha compartido todos los detalles de este esperado momento mediante sus redes sociales y tiene conmovidos a sus fans.

Durante la tarde de ayer jueves la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez compartió una cuenta regresiva en sus historias de Instagram en donde dejaba ver que el bebé nacería durante la madrugada de este jueves, pero en la mañana dio una actualización y explicó que no parió: "Hola, son las seis de la mañana y no he dormido nada, nos fuimos a las doce al hospital pero nos regresaron a la casa porque no había cuartos".

Ya de mañana Andy regresó al hospital lista para traer al mundo a su primer bebé: "Nos hablaron y nos dijeron que nos regresáramos porque ya tenían cuartos y pues Churrito ya va a nacer, venga", expresó muy emocionada. Las personas que la están acompañando en este momento tan esperado son su novio Marcos Estrada y su tía, la productora Andrea Rodríguez, a quien quiere como si fuera su madre.

Andrea ya está en labor de parto

Momentos más tarde la exnovia del conductor Daniel Bisogno compartió la última fotografía con panza de embarazada y escribió el siguiente mensaje: "Panza te voy a extrañar ¡Churrito ya viene!", dijo recibiendo decenas de halagos de colegas como Mónica Noguera, Jessica Díaz, entre otras. En el foro del matutino del Canal de Las Estrellas también compartieron detalles sobre cómo se encuentra su compañera y le enviaron sus mejores deseos a través de las cámaras.

Como en 20 minutos les van a dar información, tenemos a la jefa en el oído, de cómo va el proceso, ya está lista para ¡push!", expresó Raúl Araiza.

"Les deseamos lo mejor, es hermoso", comentó Andrea Legarreta muy emocionada. Posteriormente Galilea Montijo le dedicó unas palabras a Andreita: "Siempre lo describo de esta manera, yo creo que es el momento en el que más cerquita te sientes de Dios, cuando ves a tu bebé es donde dices 'te siento y sé lo que me quieres', es un momento maravilloso". Tania Rincón por su parte mencionó que Escalona era "una guerrera" y le deseó lo mejor en su parto.

Es un momento maravilloso para los dos", añadió 'La Lega'.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy