Tras 3 años en TV Azteca y renunciar a Televisa, actriz traiciona a 'Hoy' y aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien tiene más de 18 años de carrera en Televisa y que también ha trabajado para TV Azteca, dio una inesperada sorpresa debido a que hace algunas horas apareció en el matutino Venga la Alegría traicionando al programa Hoy. Se trata de Zoraida Gómez, quien desde 2018 no ha realizado ninguna telenovela luego de haber comenzado su carrera desde que era una niña.

La hermana del polémico galán Eleazar Gómez comenzó su carrera en la televisora de San Ángel apareciendo en Al derecho y al derbez en 1993 y su primera telenovela fue Imperio de cristal un año más tarde. En 1996 la intérprete capitalina decidió probar suerte en la empresa del Ajusco y realizó los melodramas Enamórate y Agua y aceite. Sin embargo, Zoraida acabó volviendo al Canal de Las Estrellas y formó parte del fenómeno Rebelde.

La actriz también ha sido parte de producciones como Lola érase una vez, En nombre del amor, Niña de mi corazón, Llena de amor, Cuando me enamoro y Like fue la última en el 2018. También formó parte de la 'Familia Disfuncional' de Me Caigo De Risa y ha dado varias entrevistas a Hoy. Hace unos años la guapa mujer de 37 años volvió a dejar Televisa para retornar al Canal Azteca Uno como participante del reality Exatlón México.

Durante la mañana de este jueves 22 de diciembre Zoraida reapareció en el programa de la competencia VLA para hablar acerca del reencuentro de RBD y de inmediato opinó sobre Poncho Herrera, pues fue el único que no aceptó estar en el reencuentro. Los reporteros le preguntaron si creía que el actor sentía vergüenza de su pasado en este grupo y ella dijo tajante: "¡Claro que no!, ¿cómo crees que se va a avergonzar de un proyecto tan importante mundialmente?, ¡imposible!".

La también modelo mexicana explicó que no se debería de criticar a Alfonso por su decisión de no ser parte del reencuentro: "Yo creo que es súper respetable Simplemente es una decisión que él está tomando... La verdad es que le está yendo súper bien, ha hecho proyectos increíbles, entonces igual él no siente la necesidad de volver al pasado". Asimismo Gómez comentó que estaba feliz de la noticia del regreso y dijo que aunque no la habían invitado, ella sí se apunta para el reencuentro.

