Tras romance con dueño de Televisa y años vetada, actriz de TV Azteca llega a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien presuntamente tuvo un amorío con el dueño de Televisa y que actualmente trabaja para TV Azteca, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este jueves 22 de diciembre reapareció en Venga la Alegría haciendo fuertes declaraciones. Se trata de Anabel Ferreira, quien alcanzó la fama en los 80's en la empresa de San Ángel con su programa ¡Anabel!.

La intérprete de 58 años comenzó su carrera como conductora en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, luego tuvo algunos protagónicos de telenovela pero descubrió que lo suyo era la comedia. ¡Anabel! fue un rotundo éxito en el canal pero tuvo que salir del aire debido a que ella sufrió neuralgia del trigémino, lo cual que hizo que se le paralizara la mandíbula y parte del rostro. Cuando su salud mejoró, en la empresa ya le habían cerrado las puertas.

Y es que existe el rumor de que fue amante del dueño de Televisa Emilio Azcárraga, quien ya había muerto cuando ella intentó volver: "Yo escuchaba, iba caminando y decían 'ahí va la vieja de 'El Tigre' y no era cierto, hay gente que se involucra con la gente que trabaja y le va muy bien, pero aquí era el dueño de la empresa", declaró a VLA. En el 2019 la actriz apareció en Hoy al lado de Héctor Suárez y anunció que estaba de vuelta en el canal con el programa Ahí va el golpe, pero no se concretó pues el comediante falleció meses más tarde.

En los últimos años Ferreira ha estado trabajando en la empresa del Ajusco actuando en series como Un día para vivir y Rutas de la vida. Durante la mañana de este jueves la capitalina de 58 años reapareció en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva que dio al matutino VLA para opinar sobre su colega actriz Lucía Méndez, quien en los últimos días ha generado tanto revuelo por autonombrarse como la 'Diva de México'.

Anabel dijo que no quería opinar mucho al respecto, pero aún así lanzó una fuerte crítica a la cantante: "No me gusta hablar de nadie, que cada quien se sienta como quiera, pero yo digo que las estrellas son las que están en el cielo... no me gusta ponerme adjetivos, pero me considero una persona que tiene el privilegio de trabajar en lo que ama". Posteriormente la comediante reconoció que le ha ido muy mal en el amor y que prefiere estar soltera:

Ahorita no hay viejo, me han salido muy malos últimamente, no hay hombre de planta, hay amigos con los que salgo, soy una mujer muy independiente y eso no ha todos les encanta", expresó.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria