Desfigurada y sin exclusividad: Tras 7 años retirada de Televisa, actriz deja 'Hoy' y regresa a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien lleva 7 años retirada de Televisa y que este 2022 realizó su primer proyecto en TV Azteca, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que hace algunas horas reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Lorena Herrera, quien ha sido muy criticada por su supuesto abuso de cirugías y arreglitos estéticos en el rostro que la hacen ver 'desfigurada'.

La originaria de Mazatlán, Sinaloa, debutó en la televisora de San Ángel en 1991 participando en entrañables melodramas como Muchachitas, Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Amy, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez. Luego de realizar Amores con trampa en 2015, Lore ha estado totalmente retirada de las novelas de Televisa por un supuesto veto.

Antes y después de Lorena Herrera

La intérprete de 55 años se quedó sin contrato de exclusividad en la empresa y en 2019 trabajó con Imagen TV en el melodrama Un poquito tuyo. Tras haber estado en emisiones de la competencia como Venga la Alegría y Ventaneando , el año pasado la actriz regresó al Canal de Las Estrellas para participar en la tercera temporada del reality ¿Quién es la máscara? donde se escondió bajo el personaje de 'Sirena'.

Además en varias ocasiones visitó el foro del programa Hoy, sin embargo, a mediados de este 2022 firmó su primer contrato en TV Azteca para concursar en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México y debido a su excelente desempeño, hasta estuvo entre los tres primeros lugares. Durante este viernes 23 de diciembre Herrera reapareció en el Canal Azteca Uno hablando sobre el conflicto de sus compañeras del reality Siempre Reinas.

Desde el aeropuerto de la CDMX, la sinaloense platicó con reporteros de VLA acerca de la guerra de declaraciones que hay entre Sylvia Pasquel y Laura Zapata en contra de Lucía Méndez, quien al parecer ya hasta las demandó: "Yo te digo que prefiero no hablar, yo respeto a las personas tal cual son, todas tienen su personalidad", expresó Lorena dejando claro que ella no busca conflicto. Por otro lado 'La Pasquel' no quiso responder a la polémica y la media hermana de Thalía mencionó que no le tiene miedo a Lucía.

Volver a trabajar con una persona tan insoportable, paso sin ver... eso no es una demanda, es una carta amenazadora y a mí no me amenaza nadie", dijo Laura.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria