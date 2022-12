Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard, pero podría tener un oscuro futuro en Hollywood

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un tema de conversación que se llevó los titulares durante varias semanas en este 2022 fue le juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, y aunque el protagonista de Sombras tenebrosas y El joven manos de tijeras se llevó el triunfo (parcialmente) de este confrontamiento, y todo parecía indicar que su carrera estaba por repuntar, la realidad es que una importante fuente de Hollywood aseguró todo lo contrario en el medio New York Post.

Muchos recordarán que, una vez que el juicio llegó a su fin, muchas empresas se interesaron en buscar al histrión, entre ellas se puede mencionar a Dior, también se le vio tocar con el guitarrista Jeff Beck; Depp vendió arte y hasta está coproduciendo una película con Al Pacino; también se sabe que protagonizará un filme francés con tintes biográficos, titulado como Jeanne du Barry, mismo que ya concluyó grabaciones. Mientras que el productor de Piratas del Caribe, Jerry Buckheimer, declaró que le agradaría que Depp regresara a la franquicia, hecho que reconoció para el medio The Hollywood Reporter.

Aunque Depp ha tenido grandes avances en lo laboral, podría ser que jamás vuelva a Hollywood

Sin embargo, esto podría no suceder, según declaraciones de una importante fuente, quien reconoció que si bien los proyectos de Johnny podrían ir viento en popa, estos son en su mayoría producidos en Europa y por empresas independientes a Hollywood, ciudad en la que muchos decidieron darle la espalda al famoso y no precisamente por su historial con Heard, sino por su mala actitud en la mayoría de sus películas, a las que llegaba tarde y ebrio o directamente no asistía.

El informante declaró: "Creo que tendrá una carrera, pero no lo veo redimido. Creo que las personas de renombre en Hollywood se mantendrán alejadas de él". Para empezar, la fuente negó la posibilidad de que Depp pueda regresar a Piratas del Caribe debido a sus pleitos legales , mismos que se contraponen a los valores conservadores de la empres del ratón: "Disney es el estudio más reacio a los escándalos debido a su marca y parques temáticos".

Finalmente, esta persona declaró que, aunque Depp no podría retomar el puesto que tenía en Hollywood esto no significa que dejará de aparecer en proyectos de la industria cinematográfica estadounidense: "Hay diferentes niveles de rechazo. No está al nivel de Kevin Spacey. Supongo que está más en el rango de Mel Gibson. La audiencia internacional será feliz de verlo en las cosas. (...) Pero puedo decirte algo sobre esos dos tipos (Johnny y Mel). Si los mencionas en el mundo de los estudios dominantes te dirán: '¿A quién más tienes contemplado para el papel?'".

Fuentes: Tribuna