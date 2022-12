Luto en TV Azteca: Muere exconductor de 'VLA' tras enfermedad y filtran su herencia en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca se viste de luto, pues tras la muerte del exconductor de Venga la Alegría, Fernando del Solar, el pasado 30 de junio por una neumonía, continúan los dimes y diretes. Aunque también se ha cuestionado cómo fue su relación con su exesposa Ingrid Coronado, lo más comentado ha sido su herencia, pues Ingrid señaló hace unos meses que habría dejado desamparados a sus hijos. En entrevista para Ventaneando, su viuda Anna Ferro ahora rompe el silencio.

Ferro dejó en shock al confesar que pese a todo lo que ha pasado, quiere contactar a Ingrid Coronado, expareja del presentador, con la finalidad de llegar a un acuerdo con relación a la herencia del argentino: "Me encantaría, la verdad, no por nosotras, sino por nuestros hijos, creo que sería lo más viable. (...) No he tenido contacto con ella, sí la busqué, entonces si desde un principio no la encuentro y no puedo contactarla, yo sé que, en este momento por toda esta situación, menos".

Y añadió: "Preferiría que lo hiciéramos, si estuviéramos o quisiéramos las dos juntas, pero con nuestros respectivos abogados". Sin embargo, la maestra de yoga fue contundente al confesar que no está dispuesta a renunciar a la parte que su fallecido esposo le dejó: "No, porque es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrar. Tengo derechos como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Y también hay otros documentos que a mí me amparan como su esposa, no nada más es el testamento".

Fer del Solar y Anna Ferro

Anna también aclaró que la conocida conductora de televisión, quien ha señalado que ella presuntamente vivía en un departamento que le pertenecía, ya tomó posesión de los dos departamentos que Fernando le heredó a sus hijos Luciano y Paolo: "Sí, de hecho, están a su nombre, o sea, un departamento cobraba la renta ella, que es justo donde yo vivo, a un lado, hay un departamento que ella cobraba esa renta, y otro que era más pequeño, de 11 mil y cacho (de pesos) lo cobraba Fer".

"O sea, así habían ellos llegado a un acuerdo, que ese en encuentra en la Ciudad de México para otro hijo. Yo no siento que estén desamparados", explicó. Por último, la viuda de Fer reveló que Ingrid comenzó a cobrar la renta del otro departamento días después de que el conductor falleciera: "Sí, lo que yo sé sí. Tengo entendido que hay una persona que lo está rentando. [El otro departamento] ella inmediatamente habló con el inquilino y se hizo cargo de él".

Fer fallece el jueves y el día lunes ella está buscando al inquilino para ponerse de acuerdo con esa persona, así que tengo entendido que está ella cobrando esa renta", finalizó.

Fuente: Tribuna