Michelle Renaud recibe fuertes críticas por llevar así a su hijo a la premiere de 'Malvada'

Ciudad de México.- Hace unos días, la protagonista de telenovelas, Michelle Renaud brilló de felicidad al presentarse, junto con toda su familia, a la premiere de Malvada, película dirigida por José Manuel Cravioto, donde compartió cámaras con Giuseppe Gamba, Anabel Ferreira, Giselle Kuri, Mercedes Hernández, Alex Fernández, Manuel Calderón, María Rojo y Trino Camacho. Si bien la protagonista de La Herencia disfrutó al máximo el momento, muchos dirigieron sus miradas hacía el pequeño Marcelo, hijo de la histrionista.

Si bien varios medios de comunicación se encargaron de dar difusión del evento, la realidad es que Renaud no dio ninguna opinión personal con respecto a su experiencia en el filme, hasta la tarde de este viernes, 23 de diciembre, cuando publicó una serie de fotografías de la alfombra roja, donde posó alegremente junto a su actual novio, Matías Novoa y su hijo: "Son 20 años trabajando para llegar a este momento, 20 años me tarde en cumplir mi sueño y les puedo decir que no lo adelantaría por nada."

Michelle Renaud y Marcelo

Renaud declaró que se sentía sumamente feliz de haber participado en la cinta y reconoció el talento de sus compañeros: "Trabajar con un elenco y un equipo tan generoso, divertido, empático, creativo, talentoso y tan amoroso es de los regalos más grandes que llevo. Trabajar con Cravioto es un sueño, un gran director que ya me regaló dos películas. Aprendí cada segundo a su lado", declaró la celebridad de Las hijas de la luna.

Sin embargo, sus seguidores no se detuvieron a ver esto, sino que sus miradas se desviaron hacía el pequeño Marcelo, quien aseguraron no se muestra nada contento en las fotografías: "Lástima que tu niño no se mira feliz muy feliz que digamos en la primera foto ni sonríe y en donde te estás besando con Novoa nada más se te queda viendo", "La cara del niño, creo que ella necesita mucha terapia, obviamente si uno está bien, ellos están bien, pero no de esa manera", "El pobre niño mirando lo promiscua de su madre, cambia de pareja y lo inestable que es".

Michelle Renaud en la alfombra roja con Matías Novoa

Sin embargo, hubo otro hecho que llamó la atención de los seguidores de Michelle y es la presentación del pequeño y es que, es bien sabido que la famosa no gusta de cortar el cabello de su hijo, hecho por el que también fue abiertamente criticada en redes sociales: "El niño se ve con esa ropa y ese pelo como una niña", "Por favor, ya córtale el cabello al niño, por Dios", "Se ven muy bien, pero córtale el pelo a tu hijo o por lo menos péinalo".

