Murió de un infarto: Destrozada, actriz de Televisa se viste de luto y hace fuerte súplica en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa llega al programa Hoy llena de tristeza y de luto asegurando que esta Navidad no la pasará de la mejor manera debido a un trágica muerte que sacudió su mundo. Se trata de Aracely Arámbula, quien se conmovió ante las cámaras del matutino Hoy y reveló que el fallecimiento de su papá, don Manuel Arámbula, la sacudió de la peor manera, pero quiere mostrarse fuerte para honrar su memoria.

En exclusiva para el programa Hoy, la protagonista de telenovelas como Soñadoras, Abrázame muy fuerte y Corazón Salvaje se dijo agradecida por haber protagonizado el remake de La Madrastra este año, lo que significó su regreso a la televisora de San Ángel tras más de una década de ausencia y después de haber estado en TV Azteca y Telemundo, sin embargo, confesó que aún pasa por el difícil duelo de haber perdido a su padre víctima de un infarto.

Aracely Arámbula y su papá

La madre de dos de los hijos de Luis Miguel confesó lo complicado que ha sido para ella el pensar y planear las próximas fechas decembrinas tras el deceso de su padre, quien perdió la vida a los 84 años de un infarto fulminante. A pesar de que ha continuado con sus compromisos laborales, incluso volvió a los foros de televisión a escasos días de despedir a su papá, la intérprete reflexion?? sobre lo que esté año le dejó en todos los sentidos.

"Ha sido un año diferente, muy diferente, lleno de muchas emociones, de cosas muy bonitas, de cosas muy importantes en mi vida familiarmente, el hecho de que partiera mi papá, un año que marca muchísimo (...) lo importante es terminar agradeciendo y así como comienza, finaliza de la mejor manera, la manera más positiva, más amorosa", compartió Arámbula, sin embargo, al ser cuestionada sobre cómo será no recibir un abrazo de su padre esta Nochebuena, se rompió y dijo:

"¡Ay no!, no, no me digas eso, te digo que no quiero hablar de eso, he estado en mi duelo, he estado triste, y quiero estar fuerte, quiero estar bien como se lo prometí a él, y a mi familia, y si, va a ser una... yo siento que todo va a ser diferente, pero lo quiero hacer de la manera más amorosa posible, y quiero honrarlo todos los días, honrarle su vida maravillosa, su presencia, y quiero que así sea. Todo va a ser diferente, no quiero ni pensar porque siento que me voy a deprimir".

Finalmente, la mexicana de 47 años aprovechó el momento para hacer una contundente súplica a todos los espectadores del programa Hoy: "Les suplico que no abandonen animales, que los ayuden, los protejan, los esterilicen, me la he pasado rescatando perritos y estoy de la mano con muchos refugios que necesitan mucha ayuda. Protejan a los animalitos... estoy muy apasionada con ellos", finalizó.

Fuente: Tribuna