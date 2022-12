Salió del clóset: Tras 180 días 'en coma' y debut en TV Azteca, exactriz de Televisa regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien ha confesado que fue vetada de Televisa por orden de una poderosa productora y que hace tiempo admitió su romance con otra mujer, dejó sin palabras a los televidentes debido a que hace algunas horas hizo fuertes declaraciones en el programa Hoy. Se trata de la guapísima Susana Zabaleta, quien realizó su última telenovela desde 2012 y se trató de Por ella soy Eva.

La también cantante llegó a las filas de San Ángel en 1991 cuando actuó en el melodrama Milagro y magia y posteriormente participó en otros icónicas novelas como Salomé, Bajo la misma piel, Fuego en la sangre, Atrévete a soñar y más. En el 2000 Susana tuvo un altercado con la productora Carla Estrada mientras grababan la telenovela Mi destino eres tú y para castigarla, la sacó de la producción poniendo a su personaje en coma durante 180 capítulos.

La originaria de Monclova, Coahuila, se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y hace un tiempo generó impacto pues en el programa de Adela Micha dijo haber intentado "ser lesbiana" en el pasado, pero explicó que para ella "fue nefasto" estar con otra mujer. Debido a que no tiene contrato de exclusividad, Zabaleta ha podido debutar en TV Azteca donde ha sido una de las invitadas consentidas de Pati Chapoy en Ventaneando.

Susana Zabaleta en 'Ventaneando'

Hace algunas horas la intérprete de 58 años reapareció en el Canal de Las Estrellas debido a que en el programa Hoy compartieron una entrevista en donde anuncia que ya no es una mujer soltera. Eso sí, destacó que su nueva relación no es nada formal: "Tampoco es así de que 'ya, ya, ya', a mí me gusta hacerlos sufrir un poquito, que ahí se quede, sino estuviera aquí (rumbo a casa con su familia para Navidad)", dijo desde el aeropuerto.

Con su singular estilo del humor, la coahuilense contó cómo se dio el flechazo entre ella y su galán: "En un restaurante como debe de ser, comiendo riquísimo... ya después nos fuimos a cenar". No obstante, confesó ante las cámaras que a él no le gusta que sea famosa: "Se sienten raros (los hombres) como me dijo la última vez, (me pedían) foto, foto y foto y me dijo, '¿así es siempre?', o sea como diciendo, 'esto no me gusta'".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy