Sin miedo al qué dirán, Alessandra Rosaldo hace inesperada revelación sobre su pasado

Ciudad de México.- No cabe duda de que Alessandra Rosaldo no teme en mostrar su vida personal, hecho que dejó en claro después de aparecer reality show de De viaje con los Derbez, donde no dudó en enseñarle al público la dinámica en pareja que tiene con su esposo, Eugenio Derbez, así como presumió la gran amistad que tiene con los hijos del histrión. Por ello, no es de extrañar que de vez cuando abra las puertas de su casa y cuente alguna que otra anécdota a través de redes sociales.

Tal fue el caso de este viernes, 23 de diciembre, cuando deleitó a todos sus fans al presumir la bella decoración navideña con la que vistieron su hogar, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En las imágenes se puede ver el gran árbol que adornaba la sala, mismo que destacaba por las esferas y moños llenos de colores, esto sin hacer el que recinto luciera saturado y, para darle un toque más festivo, la familia Derbez añadió un coqueto arreglo de nochebuenas en la sala de estar.

Como ya es tradición, Eugenio, Alessandra y Aitana aparecieron posando con pijamas a juego. Todas ellas parecían una especie de mameluco, color gris,con estampado navideño. Si bien, el actor de CODA sufrió un terrible accidente, hace unos meses, parece que todo quedó en el pasado, porque ahora se le ve disfrutar a lo grande su familia, hecho que mostró al posar haciendo caras graciosas en los retratos que la cantante de Sentidos Opuestos publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En el pie de página, la intérprete de Amor de Papel añadió un largo mensaje en donde comentó cuán grande era su amor por la temporada navideña e incluso enumero las razones por las que disfruta esta festividad: "Amo, amo, amo esta época con sus luces, brillos y colores, con chimenea, color a pino y chocolate caliente, con sus mañanas frías y días cortos, con juegos de mesa, música navideña y harta convivencia familiar".

Aunque, en realidad, la estrella de Amarte es mi pecado reconoció que su amor por la Navidad no siempre existió, incluso insinuó que hubo un tiempo en el que llegó a odiar esta fiesta: "Y ojo, antes yo era la 'Grinch' más 'Grinch' de la universo, pero dicen que es de sabios cambiar de opinión", aclaró Rosaldo. Cabe señalar que este 2022 fue un gran año para la celebridad, quien regresó al mundo de la música gracias a los 90's Pop Tour, donde no dejó de brillar.

Fuentes: Tribuna