¡Sorpresa en Televisa! Andrea Escalona se convierte en mamá y 'Hoy' filtra conmovedor VIDEO

Ciudad de México.- Tras meses de espera, la conductora del programa Hoy Andrea Escalona se convirtió en mamá de 'Churrito'. Así lo confirmaron sus compañeros del matutino de Televisa, afirmando que crece la familia del programa luego de que la presentadora diera a luz este jueves 22 de diciembre por cesárea. También difundieron un emotivo video del proceso en el hospital, enterneciendo al público.

"Ya nació el bebé de la escalona, ya somos tíos", anunció Galilea Montijo en plena transmisión. "Estuvimos pendientes de todo lo que pasaba, minuto a minuto", comentó Andrea Legarreta. "Tan plena y tan feliz, les mandamos muchos besos (...) que sean un familia muy feliz", añadió Tania Rincón. De acuerdo con la información que se reveló en el matutino, el esperado bebé nació a las 17:35 horas a través de una cesárea por decisión médica, debido a que procuraron cuidar la integridad de madre e hijo.

Con tiernas imágenes desde el hospital, Escalona mostró su emoción al debutar como mamá junto a Marco, su pareja, detallando que su primogénito pesó dos kilos 800 gramos. En el emotivo video que mostraron en el matutino, exhibieron todo el proceso que vivió durante la labor de parto, la cual comenzó desde las 8 de la mañana. Aunque no reveló el nombre del bebé, se dijo la más feliz y emocionada por tener entre sus brazos a 'Churrito'. Será el próximo lunes 26 de diciembre que lo anunciará y mostrará su rostro.

Cabe señalar que horas antes de la llegada de su bebé, la conductora de Hoy compartió en su cuenta oficial de Instagram un video, de escasos segundos de duración, en el que detalló el pequeño inconveniente que tuvieron al llegar al hospital. Y es que llegó con su tía, la productora Andrea Rodríguez al hospital, pero no había camas, por lo que tuvieron que regresar a las 6 am: "Hola, son las 6 de la mañana y no he dormido nada. Nos fuimos a las 12 a meternos al hospital, pero que no había cuartos, nos regresaron a la casa y ahorita a las 6 nos dijeron 'sí hay, córranle'".

"Entonces ya venimos aquí corriendo... Ya el Churrito va a nacer, después de que fuimos a las 12 y estuvo fallido, vamos", contó. Justo antes de dar a luz, la presentadora reflexionó sobre los cambios en su cuerpo y conmovida expresó: "Mamá sexy… Panza te voy a extrañar. Ya viene el Churrito", señaló. Cabe recordar que fue en junio pasado que la también actriz anunció que estaba embarazada luego de varios meses de relación con su novio. Desde entonces, ha compartido con el público todo sobre su proceso de embarazo.

