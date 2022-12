Tragedia en Televisa: Tras subir 30 kilos, galán llega a 'VLA' y teme por su vida tras brutal asalto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien acabó irreconocible tras cambios en su físico y se dice fue 'despreciado' en Televisa por subir hasta 30 kilos, da detalles del asalto que sufrió a punta de pistola. Se trata de Eduardo Santamarina, quien juno a su esposa Mayrín Villanueva fueron víctimas de un atraco a punta de pistola. El histrión de melodramas como Salud, dinero y amor, Rencor apasionado, Rubí, Velo de Novia y Yo amo a Juan Querendón rompe el silencio y confiesa que teme por su vida.

Mediante un audio difundido por el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, el actor explicó que fueron víctimas de la delincuencia al salir del Aeropuerto de la CDMX, sin embargo, aseguró que pese al susto, ellos estaban bien: "Sí, efectivamente nos asaltaron ayer llegando del aeropuerto, ya fuimos a la Fiscalía, levantamos el acta, gracias a Dios nosotros bien, nada más el susto, y las cosas materiales, pero eso va y viene".

El galán de melodramas de 54 años manifestó que pese a haber denunciado el hecho ante la justicia, prefiere no hablar públicamente del caso por miedo a sufrir algún tipo de venganza de parte de los agresores. Y es que señaló que los que los asaltaron robaron la bolsa de Mayrín, donde tenían información delicada: "No pensamos dar ningún tipo de entrevista ni nada por el tema como se llevaron la bolsa de mi mujer, ahí viene toda la dirección de nosotros, tienen muchos datos", aclaró.

Santamarina y Mayrín Villanueva

Por ese emotivo, el histrión manifestó que ya no quería hacer más grande el tema, pues temían ser víctimas de represalias: "Entonces preferimos no hacer tanto alboroto de esto porque luego ya ves que esta gente pues no tiene escrúpulos", señaló. Finalmente, el villano de La Desalmada agradeció que el incidente solo se limitó a la pérdida de sus pertenencias y están bien de salud.

"Entonces, ¿para qué hacemos este rollo más grande?, lo importante es que estamos bien, te repito fue el susto nada más, y pues a cuidarse", finalizó. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados asaltaron a los actores la noche de este miércoles cuando viajaban junto a sus hijos en una camioneta del aeropuerto de la Ciudad de México a su domicilio. Ambos interpusieron una denuncia, aunque no ha habido ningún detenido.

Fuente: Tribuna