Tras ir de compras, afamada cantante es llevada al hospital; ella envía advertencia a sus fans

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Imagina que un día sales a disfrutar de la algarabía navideña junto a tus dos mejores amigos y al día siguiente terminas en un hospital, conectado al oxígeno porque te es imposible respirar por ti mismo. Antes de la era del Covid-19, este escenario podría resultar aterrador y hasta inexplicable para cualquiera, pero después de la llegada de la pandemia ya es algo a lo que la humanidad se ha acostumbrado.

La situación anteriormente planteada fue la que le tocó vivir a la afamada cantante Tamar Braxton, quien este viernes, 23 de diciembre, compartió algunas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, desde donde reveló que tuvo que ser internada de emergencias debido a que comenzó a sentirse muy mal, al grado en el que respirar se convirtió en una tarea titánica: "Pensé que Dios me estaba llevando a casa porque no podía respirar y mi pecho estaba ardiendo".

A primera instancia, esto podría sonar a Covid-19; sin embargo, fue esta misma enfermedad que dejó debilitado el sistema inmune de millones de personas alrededor del mundo, este hecho llevó a Braxton a ser internada por una gripe, así es leíste bien, la famosa tuvo complicaciones después de contagiarse de este virus común que suele atacar en la temporada invernal, debido a las bajas temperaturas.

La famosa explicó en sus redes sociales que no entendía lo que ocurrió con ella, sobre todo porque un día antes se sentía de lo mejor y hasta había salido con sus amigos a disfrutar de un día de compras, mientras que al día siguiente ya estaba de camino a un hospital de Atlanta en Georgia, al mismo tiempo que le administraban oxígeno para que pudiera respirar: "Tengan cuidado... no estaba rodeada de mucha gente y no tengo idea de dónde vino.".

La famosa continuó su mensaje aclarando que solo quería disfrutar de las fiestas decembrinas: "Literalmente, estaba con mis mejores amigos comprando y divirtiéndome en Navidad y al día siguiente tuve que ser llevada al hospital en ambulancia, necesitaba oxígeno (...) Tengo gripe y déjame decirte que, en mi opinión, esto es peor que el Covid-19", destacó la celebridad concluyó su texto pidiéndole a sus fans que cuiden de su salud y disfruten de estas fiestas desde casa.

Fuentes: Tribuna