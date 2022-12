Tras perderse en los excesos, exactor juvenil es arrestado por violencia doméstica

Comparta este artículo

Ohio, Estados Unidos.- Mucho se ha hablado sobre el efecto negativo que la fama puede traer entre los actores jóvenes e infantiles, quienes en algunos casos terminan con serios problemas de conducta cuando se vuelven adultos. Tal es el caso de esta celebridad, quien saltó a la fama en una reconocida serie infantil y juvenil, a los 16 años de edad; sin embargo, lo que le siguió después fue una vida llena de excesos, lo que culminó en días recientes con su detención.

Se trata de Orlando Brown, quien obtuvo reconocimiento tras aparecer en la serie de Disney Channel, That's So Raven, en el año 2003. Y aunque muchas celebridades ocupan esto como un trampolín para hacerse de un nombre en el mundo de la actuación, la realidad es que este no fue el caso del histrión, quien continuó con una vida llena de excesos, por las que ha sido detenido en diversas ocasiones.

Orlando Brown en 'That's So Raven'

La más reciente ocurrió en días recientes, de acuerdo con información del medio estadounidense, TMZ, el actor fue arrestado en Ohio, después de que el Departamento de Policía de Lima recibió una llamada sobre una "pelea doméstica", de la que pocos detalles han trascendido. Cabe señalar que este evento se suscitó a 4 años de su arresto por intentar cambiar las cerraduras de las puertas del restaurante de su amigo y por poseer sustancias tóxicas con él.

Cabe señalar que este 2022 no es la primera vez que Brown protagoniza los titulares de los medios de comunicación, ya que, el pasado mes de mayo, consiguió perturbar a más de una persona cuando presumió que se había tatuado en el pecho, el rostro de su excompañera, Raven Symoné, hecho que le valió muchas críticas, aunque según algunos informes, esto no lo habría hecho con afán de molestar a su colega, sino que más bien se trataba de una especie de homenaje.

Fotografía de Orlando Brown

Sin embargo, esto logró causar controversia, debido a las declaraciones de Orlando en el pasado, en las que aseguraba que él y Raven habían tenido una tórrida relación amorosa e incluso ha llegado a asegurar que continúa enamorado de ella: "Si ella piensa que eso es lo que quiere hacer, entonces todavía la amo y todavía estoy enamorado de ella y ella está huyendo", declaró para el show View.

