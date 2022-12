Tras sufrir acoso de los medios, Eiza González se codea con Leonardo DiCaprio en EU

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Corría el año 2007, cuando Televisa estrenó su telenovela juvenil e infantil, Lola, érase una vez; melodrama que contó con Pedro Damián como productor y con Eiza González como protagonista. En aquel entonces nadie lo sabía, pero estaba surgiendo una diva del mundo de la moda y la actuación, quien hoy por hoy se codea con celebridades de al talla de Leonardo DiCaprio.

Luego de que la protagonista de Amores Verdaderos decidiera dejar de lado su carrera en Televisa, para perseguir su sueño de ser una celebridad de Hollywood, reveló que el inició de su carrera fue especialmente duro para ella, debido a que los medios constantemente la criticaban por su apariencia física. La ahora modelo reveló en una transmisión en vivo por redes sociales que recibió especial hostilidad por parte de los medios de comunicación, quienes dañaron su autoestima.

Eiza narró que todo se volvió aún más complicado debido a que ella tenía apenas 15 años: "Cuando somos niñas quieren que nos comportemos como adultos y al final del día yo no podía salir al antro, y en esa edad no tienes permiso de experimentar, de ser tú y obviamente estás en una carrera donde te están comparando: que si no era güera, de ojos claros, y siempre hay un pero, eso es muy difícil".

Sin embargo, parece ser que todo ese sufrimiento quedó en el pasado, ya que, luego de recibir el desprecio de los medios, la estrella de The Ambulance encontró en Hollywood una comunidad que parece aceptarla completamente. Recién el pasado jueves, 22 de diciembre, Eiza fue vista llegando a la fiesta navideña de Leonardo DiCaprio, misma que se celebró en el club exclusivo Catch, en West Hollywood.

En el lugar, González fue interceptada por la prensa, quienes lejos de cuestionarla por su apariencia física, le preguntaron si es que mantenía una relación con James Marsden, con quien se le vinculó después de su truene con el protagonista de Aquaman, Jason Momoa, a lo que ella se limitó a responder: "La gente tiene amigos", con lo que cerró cualquier posibilidad de rumor con el actor de Dead to Me.

