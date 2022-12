TV Azteca en alerta: Conductor denuncia hackeo e intento de extorsión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, un conductor de televisión anunció que se convertiría en padre a sus 61 años de edad, motivo por el cual llamó la atención de sus seguidores pues le reprocharon que a su avanzada edad le daría la bienvenida a un nuevo integrante de su familia al lado de su esposa Karla de la Mora de 36 años de edad; ahora vuelve a ser noticia pues denunció un "robo".

Nos referimos a Adal Ramones, quien condujera Otro Rollo y La Academia. El famoso anunció a través de las redes sociales que la felicidad de la llegada de la cigüeña se ha visto opacada debido a que fue victoria de hackeo en Instagram y WhatApp, motivo por el que alertó a sus seguidores en caso de recibir mensajes extraños de su parte.

"Han hackeado mi WhatsApp e IG. Favor de no contestar ningún mensaje, puede incluir extorsión”, escribió.

Leyenda

A modo de mantener en alerta a sus seguidores y amigos cercanos, Adal Ramones compartió un fragmento de los mensajes que se han enviado luego de este hackeo, donde hizo énfasis en que pedían dinero haciéndose pasar por él, por lo que además de ya no tener en sus manos las cuentas, ahora se estaba cometiendo el delito de fraude. "Cuidado, no responder a mensajes donde te piden dinero”, remarcó en la publicación que después eliminó.

Pese al mal trago que ahora está atravesando, el conductor no dio detalles referente a que alguno de sus conocidos haya caído en los mensajes fraudulentos que se envían a su nombre; sin embargo, para evitar afectar a terceros informó sobre este evento. Cabe destacar que los hackeos a famosos y políticos no es nada nuevo e incluso, ha sido motivo para que las autoridades difundan diversas recomendaciones para no caer en las manos de los hackeadores.

Recomendaciones

La Policía Cibernética, que forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para evitar este tipo de delitos, es importante mantener las aplicaciones actualizadas, al tiempo que no se debe abrir ningún link que prometa descargas o acceso a otras plataformas digitales. Del mismo modo, se ha pedido no competir contraseñas o asegurarse de cerrar las cuentas en caso de abrirlas en dispositivos ajenos. En caso de ser víctima, deberá hacerse la denuncia correspondiente.

Fuente: Tribuna