¿Apoya a Kanye West? Afamada actriz lanza controversiales opiniones sobre los judíos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, una querida actriz se encontró en el centro del huracán después de lanzar controversiales comentarios relacionados con la comunidad judía durante una entrevista televisiva. Esta noticia llega a un par de meses de que el rapero Kanye West fuera cancelado masivamente por Balenciaga, Vogue, Adidas y diversos famosos por ataques antisemitas a este sector de la población.

Se trata de la afamada actriz, Whoopi Goldberg, quien es principalmente famosa por su rol en las películas Ghost: La sombra del amor, Cambio de hábitos y Sálvese quien pueda. Si bien la artista de 67 años es una de las más queridas de la farándula estadounidense, la realidad es que ni ella se ha salvado de ser presa de los escándalos, tal y como ocurrió hace algún tiempo cuando hizo declaraciones controversiales sobre la comunidad judía.

Todo comenzó en el mes de febrero, cuando histrionista, quien funge como conductora del show The View, para la cadena ABC, declaró que el genocidio no fue un acto racial, sino que más bien se trato de una lucha entre "dos grupos de personas blancas". Este hecho provocó que los usuarios de Internet la criticaran, señalándola como simpatizante de Hitler, lo que provocó que la famosa fuera suspendida por dos semanas de su programa. La celebridad se disculpó más tarde por esto.

Whoopi Goldberg es criticada por su postura sobre el racismo

Sin embargo, en días recientes, la famosa volvió a realizar las mismas declaraciones, aunque esta vez lo hizo para el Sunday Times, de Londres, show al que asistió para promocionar su nueva película, Till. La originaria de Nueva York recordó una charla que tuvo con un amigo: "Mi mejor amigo dijo: 'No por nada no hay casilla en el censo para la raza judía. Eso me lleva a creer que probablemente no somos una carrera".

Goldberg retomó el tema e insistió que el ataque a los judíos "originalmente no se trataba" de un tema de raza, ya que, también mataron a personas que consideraban "mentalmente defectuosas". Si bien, la presentadora de Sunday Times le respondió a la actriz que los nazis consideraban a los judíos como una "raza", la histrionista refutó: "El opresor te está diciendo lo que eres, ¿por qué les crees? Son nazis. ¿Por qué creer lo que te están diciendo?", concluyó la famosa.

Fuentes: Tribuna