Cambios en TV Azteca: Tras 16 años, 'VLA' sale del aire y Chapoy deja sin trabajo a conductores

Ciudad de México.- Tras 16 años de haber sido estrenado en TV Azteca, reportan que el matutino Venga la Alegría sale del aire para dar paso a un nuevo programa con distinto nombre y elenco de conductores. Estos cambios fueron reportados por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en su programa transmitido por YouTube. El conductor de Sale el Sol y De Primera Mano reveló que no solo cambiaría de nombre, sino que también habría nuevos conductores y entraría hasta el equipo de Pati Chapoy.

Luego de la salida de la entonces directora de contenidos Sandra Smester, el programa matutino de TV Azteca ha estado bajo mucha incertidumbre, pues ya han habido varios despidos que causaron polémica. Entre las bajas más inesperadas están el conductor William Valdés y el productor Dio Lluberes. Ahora, Gustavo Adolfo revela que habrá más cambios fuertes en la empresa, sobre todo en el programa que lleva 16 años al aire.

A través de su programa de YouTube, Gustavo mencionó que el nuevo nombre de la competencia del programa Hoy de Televisa sería Buenos días México y este cambio se implementaría empezando el 2023: "Dicen que se acaba Venga la Alegría y que van a dar paso a un nuevo programa que se va a llamar Buenos días México para el 2023", señaló. Además, reveló que se irían más presentadores para dar paso a nuevas caras.

"Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Marco Antonio Regil y el Pato Borghetti", dijo sobre los conductores nuevos que estarían al frente del programa, reemplazando al elenco actual conformado por Laura G, Anette Cuburu, Horacio Villalobos, Kristal Silva, El Capi Pérez, Roger González, Sergio Sepúlveda, Patricio Borguetti, entre otros. Por otro lado, señaló que los espectáculos estarían a cargo de Pati Chapoy y su equipo, dejando sin trabajo a los que actualmente la conducen: Flor Rubio, Horacio y Ricardo Casares.

"El equipo de Pati Chapoy daría los espectáculos", manifestó, sin embargo, Infante dirigió el tema hacia el ganador de MasterChef Celebrity México Ricardo Peralta como conductor pues aseguró que no sabía quién era: "¿quién es Ricardo Peralta?". Al recibir la respuesta, finalizó el tema diciendo: "Me parece interesante la propuesta, vamos a ver". Cabe mencionar que ya se rumoraba que Marco Antonio Regil era el favorito de la televisora para encabezar el matutino, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

