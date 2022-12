De terror: Estrellas de TV sufren aterrador accidente; ambos aparecen heridos en Instagram

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Uno de los retos más peligrosos a los que se puede enfrentar una persona al volante es a conducir en una autopista por las montañas, esto es debido a las curvas y a los peñascos que se encuentran rodeándolas, factores que han llevado a las personas a sufrir terribles accidentes en la ruta, tal y como le ocurrió a una pareja de estrellas de televisión, el pasado 12 de diciembre.

Se trata de Derek Hough y Hayley Erbert, ambos son un par de bailarines que forman parte del elenco de Dancing With The Stars. De acuerdo con algunos informes, la pareja sufrió un horrible accidente automovilístico cuando se encontraban manejando por una autopista de Estados Unidos, previo al inicio de las vacaciones de invierno. Si bien, la noticia ocupó los titulares, poco se sabía de lo ocurrido desde la perspectiva de los implicados.

Auto de Hayley Erbert tras el accidente

Créditos: Instagram @hayley.erber

No fue sino hasta la tarde del pasado viernes, 23 de diciembre, cuando Hayley compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, un largo mensaje, acompañado de un video, en donde se aprecian fotografías y clips en secuencia de la ambulancia, la propia bailarina mientras le cocían una herida en la ceja, el auto golpeado por un árbol y, finalmente, a la celebridad en su hogar, preparándose para comer una gran cantidad de golosinas y frituras que tanto ella como Derek compraron en la sala de urgencias.

En su estado, Hayley comentó lo angustiante que fue para ella vivir el accidente en las montañas: "Derek y yo tuvimos un accidente automovilístico bastante aterrador en las montañas. Nuestro accidente involucró una colina empinada, caminos helados, un árbol y, lo peor de todo, el temor de que nos resbaláramos de la montaña.", pese a todo, Erbert expresó que tenían mucho por lo que agradecer: Dadas las circunstancias tenemos mucho que agradecer (...) Ahora más que nunca nos damos cuenta de lo frágil de la vida".

Sin embargo, Derek hizo una observación que algunos podrían interpretar como algo "aterrador" y es que parece ser que Hayley no recuerda lo que ocurrió aquella noche: "La parte más aterradora fue que Hayely no recuerda nada. Estaba aturdida después, alegre y decía que deberíamos seguir yendo a cenar mientras la sangre le corría por la cara. Eso realmente me asustó. Se despertó 20 minutos después cuando llegaron los bomberos".

