FOTO: Tras ser despedido de ambicioso proyecto, actor reaparece convertido en mujer

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En días anteriores trascendió la noticia de que un querido actor fue despedido de un ambicioso proyecto que protagonizó durante este 2022; sin embargo, los fans no volverían a verlo en dicha franquicia. Por si esto no fuera poco, el histrión logró sacudir a sus millones de fans al ser captado ¡convertido en mujer!, así es, ¡leíste bien! Si quieres enterarte de todos los detalles, entonces no dejes de leer.

La 'Roca' Johnson es uno de los actores más rudos de todo Hollywood, donde ha protagonizado filmes de la talla de Rápidos y furiosos, Los guardianes de la Bahía, Alerta roja, Hércules, Rascacielos, Jumanji, G. I. Joe, Doom, entre otras muchas cintas; sin embargo, la última y más esperada de este 2022 fue Black Adam, donde se habría confirmado que el histrión se uniría al universo de DC.

Lo que nadie esperaba, era la nueva dirección que James Gunn y Peter Safran están tomando. Y es que, es bien sabido que ambos directores están realizando cambios drásticos en todo lo que respecta al universo DC. Como muchos recordarán los cineastas se encargaron de despedir a Henry Calvin, quien daba vida a Superman, hecho que significó un duro golpe para los fanáticos de la franquicia. Ni bien los seguidores se recuperaron de este golpe, tuvieron que afrontar otra amarga noticia: La 'Roca' Johnson fue despedido de posteriores cintas de Black Adam.

Luego de esta dura premisa, 'La roca' regresó a su hogar y decidió someterse a un radical cambio de 'look' a cargo de su hija, Jasmine, de 7 años, quien no tuvo piedad en ponerle una peluca de 'Harley Quinn'; así como también se dejó aplicar unas coquetas sombras y un brillo labial rosado. Este hecho fue documentado por el propio Dwayne en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una fotografía de su hija, quien estaba completamente entregada a su labor de dejarlo magnífico.

La 'Roca' Johnson se deja maquillar por su hija

Créditos: Instagram @therock

'La Roca' explicó que su hija lo despertó a las 8:00 de la mañana para poder maquillarlo: "La primera mañana de regreso a casa con mis tornados y a las 8:00 horas insistieron en darle a 'Dwanta Claus' un cambio de imagen antes de Navidad. Aún no me he visto en el espejo, pero me veo tan bien como me siento ahora, entonces soy un bebé ganador. 'Dwanta' necesita un tutú", aseguró el famoso.

Fuentes: Tribuna