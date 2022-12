¿Lo desterró? Tras ser acusado por abuso sexual, Carlos III da este duro golpe a su hermano Andrés

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- A unos días de despedir el 2022, la familia real británica sigue dando de qué hablar. En esta ocasión se trata de los presuntos cambios que ha hecho el Rey Carlos III quien asumió el trono el pasado 8 de septiembre luego de la muerte de su madre Isabel II; con esta llegada al poder, la Corona Británica ha sufrido cambios que van desde nombramientos y ahora parecen un destierro.

Informes recientes señalan que el príncipe Andrés de 62 años de edad y hermano menor del actual monarca, ha sido 'desterrado' del Palacio de Buckingham, actual residencia del primogénito de Isabel II y el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esto luego de la polémica que surgió cuando fue acusado de haber abusado de una joven cuando ésta tenía 17 años de edad.

El royal que aseguran, era el favorito de la finada reina, estuvo presuntamente ligado a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, por lo cual en medio de las investigaciones se dijo, había abusado de la entonces menor de edad. La víctima, dicho sea de paso, interpuso una denuncia en su contra, lo cual llevó a que la familia real retirara los títulos militares que Andrés Windsor tenia y con ello, podía ser llevado a juicio como una persona 'ordinaria' y como tal, cumplir una condena en la cárcel en caso de ser hallado culpable; no obstante, se llegó a un acuerdo con la demandante pero no fue suficiente para que en la familia quedara, de alguna forma, señalado.

La Reina Isabel II no le devolvió sus títulos militares a su tercer hijo pero aseguran, sí le permitía usar una oficial al interior del Palacio de Buckingham, espacio que ahora Carlos III le ha quitado y por lo que ya no podrá entrar al recinto con la frecuencia que lo hacía además se dijo, de manera oficial el príncipe quedó quedó 'vetado' y por ello "cualquier presencia en el Palacio ha terminado oficialmente".

"El Rey lo ha dejado claro. Él no es un trabajador real. Está solo", reveló la fuente.

Hasta ahora, la familia real o el Palacio de Buckingham no han confirmado este evento; no obstante, ha corrido el rumor referente a que, con la muerte de Isabel II, tanto Andrés como el Príncipe Harry serían exiliados de la familia, pues cade destacar, ambos ya no firman parte de los miembros activos de la casa real pero se les llegó a ver en eventos relacionados con la monarquía, lo cual podría ya no suceder por mandato del nuevo rey.

