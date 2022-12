¿Sale del clóset? Tras renunciar a TV Azteca por Televisa, David Zepeda se confiesa y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien ha destacado como galán de telenovelas en la pantalla chica, sorprende al hacer tremenda revelación sobre su vida personal. Se trata de David Zepeda, quien como se recordará, estuvo 10 años trabajando en TV Azteca aunque ahora triunfa como uno de los protagonistas más cotizados en la televisora de San Ángel. El sonorense, quien fue involucrado sentimentalmente con otro hombre y ha despertado rumores sobre su orientación sexual, se confiesa.

Como se recordará, el histrión de 49 años empezó trabajando en el Ajusco en melodramas como Los Sánchez, sin embargo, después de 10 años se fue a Televisa, donde triunfó en telenovelas como Sortilegio, Soy tu dueña, Abismo de pasión, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte y Vencer la ausencia. El actor que acaba de firmar de nuevo con Televisa para hacer Pienso en ti con Dulce María, ha sido señalado de presuntamente ser homosexual, pues ha mantenido su vida personal en privado.

Esto ha desatado infinidad de especulaciones sobre su orientación sexual. En 2020, enfrentó un duro escándalo luego de que el estilista Daniel Urquiza se quitara la vida. Tras su muerte, surgieron rumores de que ambos sostenían una relación amorosa, aunque nunca pudo ser confirmado. Él mismo ha negado estar en el clóset, afirmando que le encantan las mujeres. Ahora, en entrevista para el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol, impacta con inesperada confesión.

David comentó que celebrará esta Navidad con su familia de Nogales, Sonora con una cena que incluye tamales: "Los tamalitos sobre todo, los tamales de mi madre que preparaba mi abuelita que ahora está un poco malita", señaló. "Tamalitos de elote, una locura. Los postres que trae mi hermana, pastelito de queso y de zanahoria. Las galletas que prepara mi madre, de nueces", compartió, recordando el banquete navideño.

"La verdad me gustaría tener más tiempo para aprender a cocinar. Es un arte, sin duda", manifestó. Y al ser cuestionado sobre el regalo más preciado que sus padres le dieron en fechas decembrinas, confesó: "Mis padres con mucho esfuerzo me daban lo que pedía, me refiero a que nunca pedía cosas costosas. El regalo que más recordaré fue una raqueta de tenis. Ese significa muchas cosas para mí, significa salud, recreación, haber conocido a grandes amigos y a través del tenis crear una conexión con el deporte".

Finalmente, sorprendió al hacer tremenda revelación sobre su vida privada, asegurando que no siempre fue su prioridad ser actor, pues uno de sus sueños fue ser jugador profesional de este deporte: "Me encantó pero no lo aprendí tan niño y para competir a niveles importantes pues se requería empezar desde más niño. Compito como hobbie, juego torneos de tenis pero no logré tener el talento que se requiere para vivir de eso", finalizó.

Fuente: Tribuna