Shock en Televisa: Tras casi morir, famosa conductora llega a 'Hoy' en silla de ruedas y desfigurada

Ciudad de México.- Tras haber sido despedida de Televisa en 2016 luego de 46 años, una famosa conductora es captada luciendo irreconocible y en silla de ruedas. Se trata de la querida Lolita Ayala, quien luego de haber sido captada hace unos meses usando bastón y con un tanque de oxígeno ahora enciende alarmas por su salud luego de aparecer en el aeropuerto de la CDMX con el rostro desfigurado por lo hinchado y en silla de ruedas.

Y es que la famosa presentadora, quien fue despedida de la televisora de San Ángel luego de 29 años conduciendo su noticiero Las Noticias, ha estado alejada de la televisión y al parecer en los últimos su salud se ha complicado a raíz de las secuelas que padece después del accidente en helicóptero que sufrió en 2015 cuando viajaba en helicóptero hacia Chihuahua para entregar estufas ecológicas en zonas marginadas junto al gobernador, lo que le dañó la columna y la dejó al borde de la muerte.

Lolita Ayala aparece en silla de ruedas en 'Hoy'

En exclusiva para el programa Hoy, la comunicadora que venció el cáncer de mama y en 2021 sufrió una caída que le provocó una fractura "en la articulación del fémur con la cadera", contó cómo fue esa aterradora experiencia que la dejó al borde de la muerte: "Se quedó sin gasolina el helicóptero y se vino para abajo de 30 metros, de cien pies. De milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna", dijo.

Desde aquel momento, Ayala se ha sometido a varias cirugías y no ha podido recuperar toda la movilidad para caminar y por eso se sinceró sobre su silla de ruedas: "Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas. Caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa", señaló. Además, añadió: "Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta y la pierna derecha, que me rompí el fémur y la cadera, está malita".

"No puedo todavía pisar bien. Estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien", comentó sobre su salud, aunque también llamó la atención que lucía irreconocible, pues tenía el rostro hinchado. "Estoy con tratamiento, fisioterapia, todo eso... y ya estoy mejor", finalizó. Conductores del programa Hoy como Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta y Raúl Araiza señalaron que fue un milagro que sobreviviera y desearon que pueda volver pronto a la televisión.

