Sismo en México: A días del 2023, estremece advertencia sobre fuerte temblor este diciembre

Ciudad de México.- En medio de la incertidumbre que se vive en todo México debido a los movimientos telúricos que se han registrado año con año, sobre todo en el mes de septiembre, advierten sobre un presunto sismo en el país este diciembre. La astróloga Padme Vidente informó a través de su cuenta de Instagram que según sus predicciones, otro temblor sacudiría el territorio azteca antes de que acabe el año 2022, a pocos días del 2023.

Como ya se sabe, México se encuentra en una zona sísmica de gran intensidad, por ello, es común que tiemble constantemente en algunos estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Aunque el epicentro sea en esas entidades, la cercanía con la CDMX hace que este se sienta en la capital. Y aunque diario hay sismos de diferentes magnitudes, la mayoría son de menor intensidad, lo que no desata la temida alerta sísmica que pone a temblar a más de uno.

Capitalinos ya están muy temerosos de lo que pueda suceder luego de los temblores que sacudieron a México en 1985 y 2017 y que dejaron decenas de víctimas y graves daños materiales que hasta ahora continúan siendo reparados. Luego de que la ciudad fuera sacudida el pasado 11 de diciembre por un sismo de 6 grados en la escala Richter con epicentro en Tecpan, Guerrero, este marcó el tercer susto del año luego de que el 19 de septiembre ocurriera un temblor de magnitud 7.7 y días después una réplica de 6.9.

Y aunque en septiembre se han registrado los temblores más fuertes, en realidad este no es el mes con más movimientos telúricos, sino diciembre. Esto según información del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según el catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, los sismos de 6 o más grados, ocurren más durante diciembre que en septiembre. Desde 1900, ha habido solo cuatro sismos de 8 grados o más en el país, dos en septiembre (1985 y 2017), uno en junio de 1932 y otro en octubre de 1995.

¿Qué dicen las predicciones? De acuerdo con información publicada en la cuenta de Twitter del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, la astróloga Padme Vidente predijo que tras el sismo del 19 de septiembre volvería a temblar en dos ocasiones. El primero y ocurrió el 11 de diciembre, sin embargo, aseguró que se espera que se registre otro más este mes, aunque no indicó la magnitud ni el día: "Después del 19 de septiembre yo les dije que faltaban dos temblores más... De igual manera les digo que viene otro temblor", advirtió.

Sin embargo, las buenas noticias para capitalinos es que según manifestó, este no sería en la CDMX: "Pero hay que respirar, exhalar porque no viene para la Ciudad de México, pero si para nuestros queridos hermanos del sur y del norte", anunció la pitonisa. Cabe mencionar que esa información no está confirmada y se trata solo de una predicción, por lo que no debería de causar pánico entre los mexicanos.

